  • Виталий Давыдов: «СКА весь сезон показывает рыхлый хоккей. То соберется, то словно куда-то отъедет – вслед за Ларионовым. У нас в «Динамо» своя команда превыше всего»
11

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о победе московского «Динамо» над СКА (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– Виталий Семенович, на прошедшей неделе мнения популярных экспертов разделились – одни посчитали, что главный тренер СКА [Игорь Ларионов] отлучился на финал Олимпиады на учебу, другие – что капитан бросил свой корабль. Интересно ваше мнение.

– Не буду говорить за СКА, скажу за «Динамо». У нас такие вояжи не приняты – у нас своя команда превыше всего.

Такие традиции заложены Аркадием Ивановичем [Чернышевым], Владимиром Владимировичем [Юрзиновым], другими нашими тренерами. Я бы тоже никогда не покинул родной клуб – во имя любого матча без участия наших хоккеистов и нашей команды.

Вячеслав Козлов и его штаб на Олимпиаду не отправлялись – и накануне победил СКА. Удивлены?

– Игрой СКА не удивлен. Весь чемпионат Санкт-Петербург показывает, я бы сказал, рыхлый хоккей. То соберется, то словно куда-то отъедет – вслед за своим тренером.

А вот «Динамо»  приятно удивило – настроем, дисциплиной, динамикой. Мы практически все 60 минут владели инициативой, сыграли ответственно.

Было бы здорово, если бы штаб Вячеслава Козлова весь сезон удерживал такой хоккей. И не было бы осенних и зимних отрезков, когда своей рыхлостью мы напоминали СКА, – сказал Давыдов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Тогда зачем позволили гт снять?
«Рыхлый» - в целом, отличное описание
"Рыхлые осенние и зимние отрезки" - это камень в огород Кудашова? При котором команда шла на 4 месте Западной конференции.
А сейчас, при Козлове, - на 6 месте, это - нормально? Да, последний матч выдали качественный, спору нет, но как предыдущие 20 играли мы вспоминать не будем?
Не ожидал от уважаемого Виталия Семёновича такой эскапады...
Ответ Sergey Glebov
"Рыхлые осенние и зимние отрезки" - это камень в огород Кудашова? При котором команда шла на 4 месте Западной конференции. А сейчас, при Козлове, - на 6 месте, это - нормально? Да, последний матч выдали качественный, спору нет, но как предыдущие 20 играли мы вспоминать не будем? Не ожидал от уважаемого Виталия Семёновича такой эскапады...
Ты из тех кто в ладоши хлопает, у кого денег много, можно по стране покататься со своей бабенкой? При Кудашёве был силовой навал, где в ответ пропускали сразу от всех, при Козлове игра с оглядкой на ворота свои. Много ты соображаешь в тактике!
Ответ Sergey Glebov
"Рыхлые осенние и зимние отрезки" - это камень в огород Кудашова? При котором команда шла на 4 месте Западной конференции. А сейчас, при Козлове, - на 6 месте, это - нормально? Да, последний матч выдали качественный, спору нет, но как предыдущие 20 играли мы вспоминать не будем? Не ожидал от уважаемого Виталия Семёновича такой эскапады...
Ну зимний отрезок он не говорил про Кудшова. Его уже месяц как не было в команде, когда посыпались. Поэтому он все правильно сказал, не выделяя ни один из отрезков и ничего не говорил про Кудашова
