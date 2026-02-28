Виталий Давыдов: «СКА весь сезон показывает рыхлый хоккей. То соберется, то словно куда-то отъедет – вслед за Ларионовым. У нас в «Динамо» своя команда превыше всего»

Виталий Давыдов: СКА показывает рыхлый хоккей – то соберется, то отъедет куда-то.

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о победе московского «Динамо» над СКА (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Виталий Семенович, на прошедшей неделе мнения популярных экспертов разделились – одни посчитали, что главный тренер СКА [Игорь Ларионов] отлучился на финал Олимпиады на учебу, другие – что капитан бросил свой корабль. Интересно ваше мнение.

– Не буду говорить за СКА, скажу за «Динамо». У нас такие вояжи не приняты – у нас своя команда превыше всего.

Такие традиции заложены Аркадием Ивановичем [Чернышевым ], Владимиром Владимировичем [Юрзиновым ], другими нашими тренерами. Я бы тоже никогда не покинул родной клуб – во имя любого матча без участия наших хоккеистов и нашей команды.

– Вячеслав Козлов и его штаб на Олимпиаду не отправлялись – и накануне победил СКА. Удивлены?

– Игрой СКА не удивлен. Весь чемпионат Санкт-Петербург показывает, я бы сказал, рыхлый хоккей. То соберется, то словно куда-то отъедет – вслед за своим тренером.

А вот «Динамо» приятно удивило – настроем, дисциплиной, динамикой. Мы практически все 60 минут владели инициативой, сыграли ответственно.

Было бы здорово, если бы штаб Вячеслава Козлова весь сезон удерживал такой хоккей. И не было бы осенних и зимних отрезков, когда своей рыхлостью мы напоминали СКА, – сказал Давыдов.