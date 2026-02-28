  • Спортс
Сергачев вошел в топ-5 по очкам среди российских защитников в истории НХЛ (351), обогнав Орлова. Рекорд у Гончара (811)

Михаил Сергачев вошел в топ-5 по очкам среди российских защитников в истории НХЛ.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:2). 

На счету 27-летнего россиянина 41 (9+32) очко в 59 играх в текущем сезоне при полезности «+3». 

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 351 (72+279) балл в 611 играх. 

Сергачев вошел в топ-5 самых результативных российских защитников в истории лиги. Он обогнал Дмитрия Орлова из «Сан-Хосе» (350 баллов в 923 играх), у которого 23 (1+22) очка в 56 играх в этом сезоне. 

Выше идут Сергей Гончар (811 баллов в 1301 матче), Сергей Зубов (771 в 1068), Андрей Марков (572 в 990) и Алексей Житник (471 в 1085).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Должен в топ 3 попасть
Ответ ндрей оробьев
Должен в топ 3 попасть
Я бы уточнил. Именно на третье место должен выйти
У Гончара в 27 лет было около 240-300 набранных очков в НХЛ. Сергачев опережает график лидера.
С Марковым есть шанс побороться, но с Гончаром и Зубовым и рядом никто не стоял и на горизонте не видно.
Ответ Delightful
С Марковым есть шанс побороться, но с Гончаром и Зубовым и рядом никто не стоял и на горизонте не видно.
7 сезонов по 50 очков, будет 720 очков в 34-35 лет, в принципе может и догнать Зубова
