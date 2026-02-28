Сергачев вошел в топ-5 по очкам среди российских защитников в истории НХЛ (351), обогнав Орлова. Рекорд у Гончара (811)

Михаил Сергачев вошел в топ-5 по очкам среди российских защитников в истории НХЛ.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:2).

На счету 27-летнего россиянина 41 (9+32) очко в 59 играх в текущем сезоне при полезности «+3».

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 351 (72+279) балл в 611 играх.

Сергачев вошел в топ-5 самых результативных российских защитников в истории лиги. Он обогнал Дмитрия Орлова из «Сан-Хосе » (350 баллов в 923 играх), у которого 23 (1+22) очка в 56 играх в этом сезоне.

Выше идут Сергей Гончар (811 баллов в 1301 матче), Сергей Зубов (771 в 1068), Андрей Марков (572 в 990) и Алексей Житник (471 в 1085).