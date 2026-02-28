Сергачев против «Миннесоты»: 2 ассиста, 5 бросков, 2 перехвата и 2 хита за 25:05. У него 41 очко в 59 играх в сезоне
Михаил Сергачев сделал 2 результативные передачи в матче с «Миннесотой».
Защитник «Юты» Михаил Сергачев ассистировал при двух заброшенных шайбах в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:2).
На счету 27-летнего россиянина 41 (9+32) очко в 59 играх в текущем сезоне при полезности «+3».
Сегодня Сергачев (25:05, 3:35 – в большинстве, 2:43 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+2». В его активе 5 бросков в створ, 2 силовых приема и 2 перехвата.
