«Даллас» поместит Сегина в список травмированных на долгий срок. Форвард не сыграет до конца сезона, клуб разгрузит платежку перед дедлайном

7

«Даллас» поместит форварда Тайлера Сегина в список травмированных на долгий срок.

Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, «Старс» уведомили НХЛ, что 34-летний форвард больше не сыграет в этом сезоне, в том числе в плей-офф. 

В текущем регулярном чемпионате канадец провел 27 матчей и набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «+10». В декабре он выбыл с разрывом передней крестообразной связки колена и перенес операцию. 

Помещение Сегина в список травмированных до конца сезона позволит «Старс» разгрузить платежную ведомость перед дедлайном на всю сумму кэпхита игрока. 

Средняя годовая зарплата (кэпхит) Сегина по текущему соглашению составляет 9,85 миллиона долларов. Срок действия контракта истекает после завершения сезона-2026/27. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
идеальное место для артемия, но не для алисы
Стэмкос уже все отрицает !!!😂😂😂
