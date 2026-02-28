Тарасов отразил 36 из 38 бросков «Баффало». Поражение – 3-е подряд и 11-е в 20 играх в сезоне
Даниил Тарасов отразил 36 из 38 бросков «Баффало».
Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:3).
26-летний россиянин отразил 36 из 38 бросков (94,7%). Третью шайбу «Сэйбрс» забросили в пустые ворота, сделав счет 3:1.
Поражение стало для Тарасова 3-м подряд.
Всего в сезоне он провел 20 игр (19 – в старте) – 8 побед и 11 поражений при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,79.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
