Тарасов отразил 36 из 38 бросков «Баффало». Поражение – 3-е подряд и 11-е в 20 играх в сезоне

Даниил Тарасов отразил 36 из 38 бросков «Баффало».

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало » (2:3).

26-летний россиянин отразил 36 из 38 бросков (94,7%). Третью шайбу «Сэйбрс» забросили в пустые ворота, сделав счет 3:1.

Поражение стало для Тарасова 3-м подряд.

Всего в сезоне он провел 20 игр (19 – в старте) – 8 побед и 11 поражений при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,79.