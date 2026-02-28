Дорофеев продлил серию игр с очками до 5 (4+3 на отрезке) за счет ассиста против «Вашингтона». У него 47 баллов в 59 матчах в сезоне
Павел Дорофеев набрал 0+1 с «Вашингтоном» и продлил серию игр с очками до 5.
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (2:3).
На счету 25-летнего россиянина стало 47 (28+19) очков в 59 играх в этом сезоне.
Текущая результативная серия – 5 матчей (4+3 на отрезке).
Сегодня Дорофеев (16:24, 3:19 – в большинстве, «минус 1») также отметился 1 броском в створ и 1 блоком.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
