«Вашингтон» выиграл 6 из 7 последних матчей. Команда Карбери отстает от зоны плей-офф на 2 очка при играх в запасе у конкурентов
«Вашингтон» выиграл 6 из 7 последних матчей и отстает от зоны плей-офф на 2 очка.
«Вашингтон» обыграл «Вегас» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды под руководством Спенсера Карбери 6-й в 7 последних играх.
С 69 очками в 61 игре «Кэпиталс» идут на 9-м месте в Восточной конференции.
Сейчас «Вашингтон» отстает от зоны плей-офф на 2 очка – как от третьего места в Столичном дивизионе (на нем идут «Айлендерс» с 71 очком в 59 играх), так и от зоны wild card (на второй позиции идет «Бостон» с 71 очком в 58 играх).
Овечкин не забил в 7-м матче подряд. У него 3 броска, 2 хита, 2 блока и «минус 1» за 17:43 против «Вегаса» при 7:37 в большинстве
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Либо плей-офф, либо рекорды. По другому никак
