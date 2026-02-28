Чикран забил 22-й гол в сезоне НХЛ, укрепив лидерство среди защитников. В истории «Вашингтона» это 7-й результат для игроков обороны

Джейкоб Чикран забил 22-й гол в сезоне НХЛ, укрепив лидерство среди защитников.

Защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2).

На счету 27-летнего канадца стало 48 (22+26) очков в 59 играх в текущем сезоне при полезности «+25».

Чикран упрочил лидерство в снайперской гонке среди защитников лиги. На втором месте идет Зак Веренски из «Коламбуса» (20 шайб в 53 играх), на третьем – новичок Мэттью Шефер из «Айлендерс» (18 в 59).

В истории «Вашингтона » это 7-й результат по голам среди защитников. Рекорд принадлежит Кевину Хэтчеру (1992/93, 34 гола в 83 играх; кроме того, забил 24 гола в 79 играх в сезоне-1990/91).

Также в списке Майк Грин (2008/09, 31 в 68), Сергей Гончар (2001/02, 26 в 76), Эл Айэфрэти (1992/93, 25 в 81) и Ларри Мерфи (1986/87, 23 в 80).

Добавим, что сегодняшний матч стал для Чикрана 600-м в регулярках лиги. У него 311 (118+193) очков.