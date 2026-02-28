  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Чикран забил 22-й гол в сезоне НХЛ, укрепив лидерство среди защитников. В истории «Вашингтона» это 7-й результат для игроков обороны
0

Чикран забил 22-й гол в сезоне НХЛ, укрепив лидерство среди защитников. В истории «Вашингтона» это 7-й результат для игроков обороны

Джейкоб Чикран забил 22-й гол в сезоне НХЛ, укрепив лидерство среди защитников.

Защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2). 

На счету 27-летнего канадца стало 48 (22+26) очков в 59 играх в текущем сезоне при полезности «+25». 

Чикран упрочил лидерство в снайперской гонке среди защитников лиги. На втором месте идет Зак Веренски из «Коламбуса» (20 шайб в 53 играх), на третьем – новичок Мэттью Шефер из «Айлендерс» (18 в 59). 

В истории «Вашингтона» это 7-й результат по голам среди защитников. Рекорд принадлежит Кевину Хэтчеру (1992/93, 34 гола в 83 играх; кроме того, забил 24 гола в 79 играх в сезоне-1990/91). 

Также в списке Майк Грин (2008/09, 31 в 68), Сергей Гончар (2001/02, 26 в 76), Эл Айэфрэти (1992/93, 25 в 81) и Ларри Мерфи (1986/87, 23 в 80). 

Добавим, что сегодняшний матч стал для Чикрана 600-м в регулярках лиги. У него 311 (118+193) очков.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
logoМайк Грин
logoДжейкоб Чикран
logoВашингтон
logoНХЛ
logoСергей Гончар
logoМэттью Шефер
Ларри Мерфи
logoЗак Веренски
Кевин Хэтчер
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о мастер-классе в академии «Динамо» СПб: «Лучшие хоккеисты мира используют эти упражнения и показывают уровень. Красивый хоккей начинается там, где работает каждая деталь»
49 секунд назад
«Амур» и «Нефтехимик» подрались во время рукопожатий после игры. Лихачев с Надворным начали массовую стычку
11 минут назадВидео
«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам – 2:1. У Кузнецова гол и победный бросок в серии
28 минут назадВидео
КХЛ. «Ак Барс» встретится с «Ладой», «Металлург» против «Динамо» Минск, «Амур» победил «Нефтехимик», «Салават» обыграл «Адмирал»
41 минуту назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Питтсбург» против «Бостона», «Тампа» в гостях у «Миннесоты», «Сан-Хосе» примет «Монреаль»
42 минуты назад
«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»
сегодня, 11:43
«Амур» победил «Нефтехимик» – 3:1. Хабаровчане в 3 очках от зоны плей-офф, в регулярке осталось 7 матчей
сегодня, 11:35
Матч «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль, сообщила КХЛ: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности клубов»
сегодня, 11:11
«Юта» хочет выменять форварда в топ-6 на дедлайне НХЛ. Томас, Кайру, Кадри и Трочек – в числе кандидатов (The Fourth Period)
сегодня, 10:59
Директор «Северстали» о клубе: «Просмотры, сплетни, слухи, хайп – не наш стиль. Все сосредоточено на спорте – у нас есть свой болельщик, и мы с ним работаем»
сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вратарь СССР Криволапов о Харламове и Мальцеве: «Налили мне по полстакана коньяка и шампанского – я и выпил со страху. Мы подружились, были во всех злачных местах»
сегодня, 11:22
Генменеджер «Бостона» о дедлайне: «Хотели бы подтолкнуть команду, но должна быть подходящая сделка. Изучим вариант, если он будет полезен для будущего «Брюинс»
сегодня, 10:31
Канцеров о «Металлурге»: «Три поражения неслучайны, надо наладить оборону. Акцент в последних матчах – выходить с настроем на 100% и не травмироваться перед плей-офф»
сегодня, 09:58
Юрзинов о ВХЛ: «Важно, что региональные власти поддерживают клубы. «Югру» с рекордом по сухим матчам поздравило правительство ХМАО. Так должно быть во всех городах ВХЛ и КХЛ»
сегодня, 08:46
«Миннесота» забрала Фаббри с драфта отказов «Сент-Луиса». Форвард выигрывал Кубок Стэнли-2019 с «Блюз»
сегодня, 08:32
Спронг о победе над ЦСКА – своим бывшим клубом: «Приятно было выиграть. В Екатеринбурге у меня будет подарок для ребят. Приятный сюрприз»
сегодня, 07:50
Канцеров о травме Силантьева: «Сильный отряд не должен заметить потери бойца. Связочка с Ткачевым работает. Любого к нам поставь, все равно игра больше будет зависеть от нас»
сегодня, 07:25
Бриэр о «Филадельфии» на дедлайне: «Мы все еще строим команду с прицелом на будущее. Я не против усиления, но краткосрочные варианты нас не привлекают»
сегодня, 07:10
Элиас Петтерссон – журналистам о возможном обмене: «Задайте вопрос себе, эти слухи исходят от вас. Я первым скажу, что не оправдал ожиданий, связанных с контрактом»
сегодня, 06:55
Ничушкин не забил в 8-м матче подряд, остался без очков – в 3-м. У него 1 бросок и 1 потеря за 19:06 против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 06:32
Рекомендуем