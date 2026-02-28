Форвард «Вашингтона» Дюбуа набрал 3 (2+1) очка в матче против «Вегаса». Это больше, чем было в предыдущих 8 играх в сезоне

Форвард «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа набрал 3 (2+1) очка в матче с «Вегасом».

Форвард «Вашингтона » Пьер-Люк Дюбуа набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (3:2).

27-летний канадец завершил встречу с полезностью «+3» и был признан первой звездой.

В 9 играх в текущем сезоне на счету Дюбуа стало 5 (3+2) очков при полезности «+5». Таким образом, сегодня он набрал больше баллов, чем в 8 предыдущих играх вместе взятых.

Напомним, что Пьер-Люк пропустил более 3 месяцев из-за травмы мышц живота и приводящих мышц, полученной в ноябре.