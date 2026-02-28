Форвард «Вашингтона» Дюбуа набрал 3 (2+1) очка в матче против «Вегаса». Это больше, чем было в предыдущих 8 играх в сезоне
Форвард «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2).
27-летний канадец завершил встречу с полезностью «+3» и был признан первой звездой.
В 9 играх в текущем сезоне на счету Дюбуа стало 5 (3+2) очков при полезности «+5». Таким образом, сегодня он набрал больше баллов, чем в 8 предыдущих играх вместе взятых.
Напомним, что Пьер-Люк пропустил более 3 месяцев из-за травмы мышц живота и приводящих мышц, полученной в ноябре.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Сегодня был лучшим на площадке, хотя хочу отметить ещё Томпсона - он очень выручил и не раз спас команду, особенно ближе к концу матча!
Возвращение Дюбуа это очень большой плюс для Вашингтона
Заголовок дно. Он откатал 5 игра без очков в начале сезона, был вялый, получил травму. Теперь за 3 игры настрелял ого го. Абы написать.
