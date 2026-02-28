Овечкин не забил в 7-м матче подряд. У него 3 броска, 2 хита, 2 блока и «минус 1» за 17:43 против «Вегаса» при 7:37 в большинстве
Александр Овечкин продлил безголевую серию до 7 матчей.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:2).
На счету 40-летнего россиянина 48 (22+26) очков в 61 игре в текущем сезоне при полезности «+1».
Текущая безголевая серия рекордсмена лиги по заброшенным шайбам в рамках регулярок (919) достигла 7 матчей (0+3 на отрезке).
Сегодня Овечкин (17:43, 7:37 – в большинстве, «минус 1») отметился 3 бросками в створ, 2 силовыми приемами, 2 блоками и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
С такой игрой еще 4 до 1000 надо постараться забить.
И смех и грех
Вот такие новости надо на сайте)
Лишний жир на теле сказывается на координации и движении