  • Овечкин не забил в 7-м матче подряд. У него 3 броска, 2 хита, 2 блока и «минус 1» за 17:43 против «Вегаса» при 7:37 в большинстве
75

Александр Овечкин продлил безголевую серию до 7 матчей.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:2). 

На счету 40-летнего россиянина 48 (22+26) очков в 61 игре в текущем сезоне при полезности «+1». 

Текущая безголевая серия рекордсмена лиги по заброшенным шайбам в рамках регулярок (919) достигла 7 матчей (0+3 на отрезке). 

Сегодня Овечкин (17:43, 7:37 – в большинстве, «минус 1») отметился 3 бросками в створ, 2 силовыми приемами, 2 блоками и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Мне вот интересно, это про этого Оаечкина наши патриоты говорили, что его лишили возможности выиграть Олимпиаду?
Ответ Konstantin-24 rus
Мне вот интересно, это про этого Оаечкина наши патриоты говорили, что его лишили возможности выиграть Олимпиаду?
Комментарий скрыт
Ответ Чавес2
Комментарий скрыт
А зачем ты в ник добавляешь двойку? И без этого видно, что ты плохо учился в школе
В этом году пауза не помогла :( Выпадает из игры в равных, в большинстве стоит истуканом :((
С такой игрой еще 4 до 1000 надо постараться забить.
Ответ SuperDubina
В этом году пауза не помогла :( Выпадает из игры в равных, в большинстве стоит истуканом :(( С такой игрой еще 4 до 1000 надо постараться забить.
Большинства нет вообще
Ответ Сивуч
Большинства нет вообще
Ну потому что четверо играют, а пятый за защитниками на прямых ногах весь сезон прячется:(
Усадить легенду на лавку в середине большинства. Да что этот лысый вообще себе позволяет?!
Ответ Fgt
Усадить легенду на лавку в середине большинства. Да что этот лысый вообще себе позволяет?!
Комментарий скрыт
Ответ Fgt
Усадить легенду на лавку в середине большинства. Да что этот лысый вообще себе позволяет?!
Надо же) Здесь количество адекватных людей заметно преобладает надо количеством адептов)
Как кто-то писал, что Санька Шубский все более на живого маскота похож...и это правда - жёлтые шнурки, седина, пузо..

И смех и грех
Ответ Cuore Sportivo
Как кто-то писал, что Санька Шубский все более на живого маскота похож...и это правда - жёлтые шнурки, седина, пузо.. И смех и грех
Комментарий скрыт
Ответ TurboX
Комментарий скрыт
Фанаты Саши уже видят у Кросби живот и желтые шнурки, дело дошло до галлюцинаций
"Вашингтон выиграл 2-ю игру подряд несмотря на бесполезность Овечкина"
Вот такие новости надо на сайте)
Ответ klimkamnev
"Вашингтон выиграл 2-ю игру подряд несмотря на бесполезность Овечкина" Вот такие новости надо на сайте)
Блин какие вы люди... вместо поддержки пишите гадости.Неужели удовольствие доставляет?
Если Овечкин продолжит также бухать перед сезоном и в середине сезона, то о чем вообще говорить? Я вообще удивляюсь человеку, такая возможность прокачивать себя, улучшать, даже в 40 лет, нет, буду жрать чипсы, пить пиво и быть жирным. Нхл даёт возможность не так напрягаться как в футболе. Была бы у него трудовая этика как у Роналду, хотя бы 50 %.
Ответ el ruso guapo
Если Овечкин продолжит также бухать перед сезоном и в середине сезона, то о чем вообще говорить? Я вообще удивляюсь человеку, такая возможность прокачивать себя, улучшать, даже в 40 лет, нет, буду жрать чипсы, пить пиво и быть жирным. Нхл даёт возможность не так напрягаться как в футболе. Была бы у него трудовая этика как у Роналду, хотя бы 50 %.
С трудовой этикой хоккеистов сейчас хватает. Но все они максимально далеки от простого болельщика. Овечкин же - мечта для любого болельщика: жрать, пить пивко и иметь результат. Понятно, что не без провалов. Но в этом есть романтика, это делает хоккей душевнее. Игры идеальных роботов это совсем не то.
Ответ Sovagr
С трудовой этикой хоккеистов сейчас хватает. Но все они максимально далеки от простого болельщика. Овечкин же - мечта для любого болельщика: жрать, пить пивко и иметь результат. Понятно, что не без провалов. Но в этом есть романтика, это делает хоккей душевнее. Игры идеальных роботов это совсем не то.
Так дело не в этом. Просто все ищут оправдания его безголевых серий. Почему он мало забивает. Так вот ответ. Ему от природы дано голевое чутье и сила. Он ими не пользуется в должной мере.
Очень жалкое зрелище представляет из себя Ови. Пора домой.
Ответ Alek88
Очень жалкое зрелище представляет из себя Ови. Пора домой.
Такое бывает, когда вместо тренировок пьешь пиво и тусуешься. Овечкин всегда на здоровье и таланте выезжал, но теперь это уже не прокатывает.
Сейчас Ови отдохнёт от отдыха и как начнёт забивать. Главное, чтобы к тому моменту регулярка ещё не закончилась.
Ответ viktorpavlov70
Сейчас Ови отдохнёт от отдыха и как начнёт забивать. Главное, чтобы к тому моменту регулярка ещё не закончилась.
иди посмотри дубль и оставь свои шутки бабушкам.
Овечкину мешает лишний вес, он не был сторонником здорового питания ..
Лишний жир на теле сказывается на координации и движении
Дубайский отдых наружу вылазиет
