Овечкин не забил в 7-м матче подряд. У него 3 броска, 2 хита, 2 блока и «минус 1» за 17:43 против «Вегаса» при 7:37 в большинстве

Александр Овечкин продлил безголевую серию до 7 матчей.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса » (3:2).

На счету 40-летнего россиянина 48 (22+26) очков в 61 игре в текущем сезоне при полезности «+1».

Текущая безголевая серия рекордсмена лиги по заброшенным шайбам в рамках регулярок (919) достигла 7 матчей (0+3 на отрезке).

Сегодня Овечкин (17:43, 7:37 – в большинстве, «минус 1») отметился 3 бросками в створ, 2 силовыми приемами, 2 блоками и допустил 1 потерю.