  • Лав о травме Тихомирова: «Шикин выйдет в следующем матче, а кто будет резервным вратарем, узнаем в ближайшие дни. Я подумываю уже сам выйти»
0

Лав о травме Тихомирова: «Шикин выйдет в следующем матче, а кто будет резервным вратарем, узнаем в ближайшие дни. Я подумываю уже сам выйти»

Митч Лав высказался после поражения «Шанхая» от ЦСКА.

Главный тренер «Шанхая» Митч Лав после поражения от ЦСКА (5:6 ОТ) высказался о травме вратаря Андрея Тихомирова.

Клуб из Москвы отыгрался с 0:4. После этого поражения «Шанхай» потерял шансы на выход в плей-офф.

Вратарь «Дрэгонс» Тихомиров был заменен на 42‑й минуте.

– Обидное поражение. Вели 4:0 в начале матча, но проиграли в овертайме. Результат разочаровывающий, но матч так сложился, что не смогли победить.

– Не боитесь, что ребята потеряют концентрацию, учитывая, что вы уже никак не попадете в плей‑офф? Как вы собираетесь держать их в тонусе?

– Хороший вопрос. Моя задача – оценить игроков на следующий сезон. У кого‑то нет контрактов на следующий год, будем смотреть, кто понимает игру, которую мы хотим поставить.

– Что случилось с Тихомировым?

– Не успел поговорить с медицинским персоналом. В следующем матче он не будет стартовым вратарем, ему нужно будет время, чтобы восстановиться.

– Кто будет в заявке?

– Я подумываю уже сам выйти. Шикин выйдет в следующем матче, а кто будет резервным вратарем, узнаем в ближайшие дни, – сказал Лав.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем