  • Шкуро из Comedy Club рассталась с экс-хоккеистом системы «Локомотива» Козловым: «За 5 лет были накопительные ситуации, которые давали трещинки. Я многое недоговаривала, терпела»
14

Участница Comedy Club Шкуро рассталась с экс-хоккеистом Козловым.

25-летняя актриса и участница Comedy Club Екатерина Шкуро сообщила о расставании с бывшим хоккеистом системы «Локомотива» Дмитрием Козловым после 5 лет брака.

Екатерина и Дмитрий воспитывают двоих детей – 3-летнюю дочь Аврору и сына Амура, который родился в ноябре 2024 года. 

Козлов завершил карьеру в 2020-м. Последним его клубом стал МХК «Белгород» из НМХЛ. 

«Мы действительно не живем вместе. С начала года. Мы два творческих человека, которые пытались вместе выстраивать все: отношения, работу, семью, воспитание детей, карьеру, дружбу, быт.

За 5 лет наших отношений были накопительные ситуации, которые каждый раз давали трещинки в общей картине нашей семьи. Я очень многое недоговаривала, терпела, хотела как лучше, поддерживала и, как это обычно бывает, в какой-то момент это становится нормой. И я тупо устала....

Дима собрал вещи и съехал. Прошло два месяца. Пока я не понимаю, куда это все меня ведет. Я очень много работаю и у меня нет времени сейчас сидеть и страдать. Анализировать и думать, а что будет дальше.

Грубо говоря, пустила ситуацию на самотек. Я не хочу, чтобы дети думали что-то плохое или видели, что мама с папой ругаются, поэтому жить раздельно – это действительно сейчас мое спасение», – сказала Шкуро.

Какое дело нам до шкур из Comedy?
Ответ SerVer
Какое дело нам до шкур из Comedy?
И Козлов из хоккея)
Грубо говоря, пустила ситуацию на самотык
Ответ agentkuper
Грубо говоря, пустила ситуацию на самотык
Комеди клубу вас явно не хватает))
Походу узнал, что она с Ярославом мутила и в "Бархате" работала.
Терпела в разные места, были трещины, я устала.
Назвать сына Амуром, это каким надо быть.......
Ответ Олег Попов
Назвать сына Амуром, это каким надо быть.......
Тигром
Ответ Олег Попов
Назвать сына Амуром, это каким надо быть.......
Хорошо хоть, не Адмиралом)
А кто-то знает этого "хоккеиста" из-за которого появилась это на сайте?
А у нас теперь все, кто клюшку в руках подержит, экс-хоккеистами называют?
Ждем расширенное интервью
Амур Дмитриевич Козлов.
Сколько можно постить эту желтизну, не имеющую никакого отношения к хоккею?!
