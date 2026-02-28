Шкуро из Comedy Club рассталась с экс-хоккеистом системы «Локомотива» Козловым: «За 5 лет были накопительные ситуации, которые давали трещинки. Я многое недоговаривала, терпела»

Участница Comedy Club Шкуро рассталась с экс-хоккеистом Козловым.

25-летняя актриса и участница Comedy Club Екатерина Шкуро сообщила о расставании с бывшим хоккеистом системы «Локомотива» Дмитрием Козловым после 5 лет брака.

Екатерина и Дмитрий воспитывают двоих детей – 3-летнюю дочь Аврору и сына Амура, который родился в ноябре 2024 года.

Козлов завершил карьеру в 2020-м. Последним его клубом стал МХК «Белгород» из НМХЛ.

«Мы действительно не живем вместе. С начала года. Мы два творческих человека, которые пытались вместе выстраивать все: отношения, работу, семью, воспитание детей, карьеру, дружбу, быт.

За 5 лет наших отношений были накопительные ситуации, которые каждый раз давали трещинки в общей картине нашей семьи. Я очень многое недоговаривала, терпела, хотела как лучше, поддерживала и, как это обычно бывает, в какой-то момент это становится нормой. И я тупо устала....

Дима собрал вещи и съехал. Прошло два месяца. Пока я не понимаю, куда это все меня ведет. Я очень много работаю и у меня нет времени сейчас сидеть и страдать. Анализировать и думать, а что будет дальше.

Грубо говоря, пустила ситуацию на самотек. Я не хочу, чтобы дети думали что-то плохое или видели, что мама с папой ругаются, поэтому жить раздельно – это действительно сейчас мое спасение», – сказала Шкуро.