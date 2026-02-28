  • Спортс
  • Андрей Разин: «Мне хотелось бы проиграть Кубок континента. Он мне не нужен, он вообще ничего не дает»
19

Андрей Разин: «Мне хотелось бы проиграть Кубок континента. Он мне не нужен, он вообще ничего не дает»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сообщил, что извинился перед командой после поражения от «Авангарда» (2:3 ОТ).

Тренер получил 2 минуты штрафа за неспортивное поведение на последней минуте третьего периода при счете 2:2. Омский клуб реализовал большинство в овертайме.

– Столько хочется сказать, но на опыте скажу так: классная была игра, к сожалению, мы ее проиграли. Я перед ребятами извинился. Считаю, мы смотрелись интереснее, плюс у нас было три хоккеиста 2006 года рождения, которые в такой мясорубке смотрелись даже очень хорошо.

Так что есть свои плюсы. Это регулярный чемпионат, двигаемся дальше.

– Шесть матчей между командами в регулярке завершились. Итог серии?

– Мы две игры в основное время выиграли, две проиграли. Еще было две ничьи – буллиты и сейчас овертайм. Две равные команды со своим стилем и почерком. Большинство игр мы больше атакуем, к сожалению, не очень много забиваем. Но мы прогрессируем.

– В последних матчах у вас много поражений. Беспокоит это или радует перед плей‑офф, что есть вызовы?

– А вы Ги Буше зададите такой же вопрос, у них поражений побольше, чем у нас. Мы провалили матч с «Автомобилистом» (1:8) с «Северсталью» отыгрались с 0:3, считаю, не проиграли. Просто снизился процент реализации моментов, мы иногда забивали по шесть-семь, пропускали по три-четыре.

– Держите в голове, что команда может выиграть Кубок континента?

– У хоккеистов точно не сидит, а мне хотелось бы проиграть Кубок континента. Он мне не нужен, он вообще ничего не дает, – сказал Разин.

Напомним, Кубок Континента вручается победителю регулярного чемпионата.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
19 комментариев
Крепко у него Буше в голове засел. )
Ответ Hola Hola
Крепко у него Буше в голове засел. )
Стоило раз покритиковать Магнитку. Не умеет Разин реагировать на критику
Абсолютно правильное отношение к регулярке. Спортивного смысла в ней нет почти никакого. Для топ-клубов это просто тренировка длиной в полгода.
Ответ Vir_Cotto
Абсолютно правильное отношение к регулярке. Спортивного смысла в ней нет почти никакого. Для топ-клубов это просто тренировка длиной в полгода.
Ну какая может быть подготовка к плей-офф, когда ты играешь в тренировочном режиме? Они в большинстве матчей выходят с настроем, бьются, под шайбы ложатся, ногами в борт въезжают и травмы получают. И набирают около сотни очков, больше 21 команды. Это не успех?
Ответ LIONHEART.
Ну какая может быть подготовка к плей-офф, когда ты играешь в тренировочном режиме? Они в большинстве матчей выходят с настроем, бьются, под шайбы ложатся, ногами в борт въезжают и травмы получают. И набирают около сотни очков, больше 21 команды. Это не успех?
Ну вот такая. По щелчку не перестроишься, нужно и в регулярке что-то наигрывать и моделировать. Но спортивного/турнирного смысла в этом мало, когда есть клубы, которые выходят в ПО всегда.
Забавно, у него спрашивают про его команду, а он на Буше съезжает. Похоже комплексы у Разина)
Значит ,две домашние игры с Авто проиграют.Заранее ищет оправдание.
у него Ги Буше как красная тряпка для быка.
Так кто тебе мешает? Сливай все игры...а вообще, хорошие тренера так не говорят
