Андрей Разин: «Мне хотелось бы проиграть Кубок континента. Он мне не нужен, он вообще ничего не дает»

Андрей Разин: мне хотелось бы проиграть Кубок континента, он ничего не дает.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин сообщил, что извинился перед командой после поражения от «Авангарда » (2:3 ОТ).

Тренер получил 2 минуты штрафа за неспортивное поведение на последней минуте третьего периода при счете 2:2. Омский клуб реализовал большинство в овертайме.

– Столько хочется сказать, но на опыте скажу так: классная была игра, к сожалению, мы ее проиграли. Я перед ребятами извинился. Считаю, мы смотрелись интереснее, плюс у нас было три хоккеиста 2006 года рождения, которые в такой мясорубке смотрелись даже очень хорошо.

Так что есть свои плюсы. Это регулярный чемпионат, двигаемся дальше.

– Шесть матчей между командами в регулярке завершились. Итог серии?

– Мы две игры в основное время выиграли, две проиграли. Еще было две ничьи – буллиты и сейчас овертайм. Две равные команды со своим стилем и почерком. Большинство игр мы больше атакуем, к сожалению, не очень много забиваем. Но мы прогрессируем.

– В последних матчах у вас много поражений. Беспокоит это или радует перед плей‑офф, что есть вызовы?

– А вы Ги Буше зададите такой же вопрос, у них поражений побольше, чем у нас. Мы провалили матч с «Автомобилистом» (1:8) с «Северсталью» отыгрались с 0:3, считаю, не проиграли. Просто снизился процент реализации моментов, мы иногда забивали по шесть-семь, пропускали по три-четыре.

– Держите в голове, что команда может выиграть Кубок континента?

– У хоккеистов точно не сидит, а мне хотелось бы проиграть Кубок континента. Он мне не нужен, он вообще ничего не дает, – сказал Разин.

Напомним, Кубок Континента вручается победителю регулярного чемпионата.