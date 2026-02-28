НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Вегас», «Флорида» уступила «Баффало», «Юта» забросила 5 шайб «Миннесоте», «Анахайм» вырвал победу у «Виннипега»

В НХЛ проходят матчи регулярного чемпионата.

«Вашингтон » обыграл «Вегас » (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, «Флорида » уступила «Баффало » (2:3), «Миннесота » проиграла «Юте» (2:5), «Анахайм» вырвал победу у «Виннипега» (5:4 ОТ).

