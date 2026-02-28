  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Вегас», «Флорида» уступила «Баффало», «Юта» забросила 5 шайб «Миннесоте», «Анахайм» вырвал победу у «Виннипега»
172

НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Вегас», «Флорида» уступила «Баффало», «Юта» забросила 5 шайб «Миннесоте», «Анахайм» вырвал победу у «Виннипега»

В НХЛ проходят матчи регулярного чемпионата.

«Вашингтон» обыграл «Вегас» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, «Флорида» уступила «Баффало» (2:3), «Миннесота» проиграла «Юте» (2:5), «Анахайм» вырвал победу у «Виннипега» (5:4 ОТ).

НХЛ

Регулярный чемпионат

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoБаффало
logoВегас
logoАнахайм
logoВиннипег
logoВашингтон
logoФлорида
logoНХЛ
logoЮта
logoМиннесота
172 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ух что сегодня творят дюбуа, протас и сандин. Вашику пауза помогла видимо
у Вашингтона плей офф уже стартовал, из 22 матчей надо выиграть минимум 16-17
Дюбуа забил в стиле Дорофеева. Красиво расчертили, кстати.
"Вашингтон " победил. Сегодня сразу в гости к "Монреалю" . Всех с победой. Доброе утро.
Флорида видимо окончательно сливается в борьбе за плей-офф.
Тарасов молодец, хороший матч, но нужно самим забивать больше.
Ответ Евгений Истомин
О, Дюбуа уже дубль!
2+1
Великий мыслитель Сенека Анахаймский продолжает погоню за Колдером
Вашингтон с очень нужной и важной победой! Дюбуа молодец 2+1, Томпсон прямо выручил, особенно при скользких 3:2, ну и капитан играет на команду - не выходя на лёд при пустых воротах у соперника, сейчас главное выйти в плов!
Вашингтон с победой и появлением шансов на ПО. Пока небольших, прямо скажем.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Амур» и «Нефтехимик» подрались во время рукопожатий после игры. Лихачев с Надворным начали массовую стычку
10 минут назадВидео
«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам – 2:1. У Кузнецова гол и победный бросок в серии
27 минут назадВидео
КХЛ. «Ак Барс» встретится с «Ладой», «Металлург» против «Динамо» Минск, «Амур» победил «Нефтехимик», «Салават» обыграл «Адмирал»
40 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Ютой», «Питтсбург» против «Бостона», «Тампа» в гостях у «Миннесоты», «Сан-Хосе» примет «Монреаль»
41 минуту назад
«Спартак» о Жамнове: «Тренер восстанавливается после операции. Возвращение на скамейку ожидается к заключительным играм чемпионата»
59 минут назад
«Амур» победил «Нефтехимик» – 3:1. Хабаровчане в 3 очках от зоны плей-офф, в регулярке осталось 7 матчей
сегодня, 11:35
Матч «Сочи» – «Локомотив» перенесен в Ярославль, сообщила КХЛ: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами и по договоренности клубов»
сегодня, 11:11
«Юта» хочет выменять форварда в топ-6 на дедлайне НХЛ. Томас, Кайру, Кадри и Трочек – в числе кандидатов (The Fourth Period)
сегодня, 10:59
Директор «Северстали» о клубе: «Просмотры, сплетни, слухи, хайп – не наш стиль. Все сосредоточено на спорте – у нас есть свой болельщик, и мы с ним работаем»
сегодня, 10:45
Ротенберг о развитии хоккея с мячом в России: «Нужно больше медийности – привлекать звезд, уделять внимание популяризации. Надо вместе думать»
сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вратарь СССР Криволапов о Харламове и Мальцеве: «Налили мне по полстакана коньяка и шампанского – я и выпил со страху. Мы подружились, были во всех злачных местах»
сегодня, 11:22
Генменеджер «Бостона» о дедлайне: «Хотели бы подтолкнуть команду, но должна быть подходящая сделка. Изучим вариант, если он будет полезен для будущего «Брюинс»
сегодня, 10:31
Канцеров о «Металлурге»: «Три поражения неслучайны, надо наладить оборону. Акцент в последних матчах – выходить с настроем на 100% и не травмироваться перед плей-офф»
сегодня, 09:58
Юрзинов о ВХЛ: «Важно, что региональные власти поддерживают клубы. «Югру» с рекордом по сухим матчам поздравило правительство ХМАО. Так должно быть во всех городах ВХЛ и КХЛ»
сегодня, 08:46
«Миннесота» забрала Фаббри с драфта отказов «Сент-Луиса». Форвард выигрывал Кубок Стэнли-2019 с «Блюз»
сегодня, 08:32
Спронг о победе над ЦСКА – своим бывшим клубом: «Приятно было выиграть. В Екатеринбурге у меня будет подарок для ребят. Приятный сюрприз»
сегодня, 07:50
Канцеров о травме Силантьева: «Сильный отряд не должен заметить потери бойца. Связочка с Ткачевым работает. Любого к нам поставь, все равно игра больше будет зависеть от нас»
сегодня, 07:25
Бриэр о «Филадельфии» на дедлайне: «Мы все еще строим команду с прицелом на будущее. Я не против усиления, но краткосрочные варианты нас не привлекают»
сегодня, 07:10
Элиас Петтерссон – журналистам о возможном обмене: «Задайте вопрос себе, эти слухи исходят от вас. Я первым скажу, что не оправдал ожиданий, связанных с контрактом»
сегодня, 06:55
Ничушкин не забил в 8-м матче подряд, остался без очков – в 3-м. У него 1 бросок и 1 потеря за 19:06 против «Лос-Анджелеса»
сегодня, 06:32
Рекомендуем