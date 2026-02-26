«Динамо» Москва вышло в плей-офф КХЛ после победы над СКА (4:1). Команда Вячеслава Козлова идет 6-й на Западе
Московское «Динамо» вышло в плей-офф-2026.
Московское «Динамо» стало участником Кубка Гагарина-2026.
Это стало известно после победы клуба в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА (4:1).
Команда тренера Вячеслава Козлова идет 6-й на Западе с 70 очками после 59 игр сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
