«Динамо» Москва вышло в плей-офф КХЛ после победы над СКА (4:1). Команда Вячеслава Козлова идет 6-й на Западе

Московское «Динамо» вышло в плей-офф-2026.

Московское «Динамо » стало участником Кубка Гагарина-2026.

Это стало известно после победы клуба в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА (4:1).

Команда тренера Вячеслава Козлова идет 6-й на Западе с 70 очками после 59 игр сезона.