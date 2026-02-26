«Динамо» Москва вышло в плей-офф КХЛ после победы над СКА (4:1). Команда Вячеслава Козлова идет 6-й на Западе

  • Спортс
Московское «Динамо» вышло в плей-офф-2026.

Московское «Динамо» стало участником Кубка Гагарина-2026.

Это стало известно после победы клуба в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА (4:1).

Команда тренера Вячеслава Козлова идет 6-й на Западе с 70 очками после 59 игр сезона.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
На удивление, целостная игра Динамо. Прямо, приятно!
Появилась надежда на проход первого этапа. Главное не Локо, остальные по силам.
Ответ Ai-98
Появилась надежда на проход первого этапа. Главное не Локо, остальные по силам.
Проблема в том, что в случае выхода в 1/4 с очень высокой вероятностью нас там будет ждать ммг
Ответ Ai-98
Появилась надежда на проход первого этапа. Главное не Локо, остальные по силам.
Я бы ещё с Минском не хотел бы чтобы встретились. С Локо в возьню можно играть, итоговый результат правда скорее всего не в нашу пользу будет. С победой!
С опасением ждал игру. Удивили. Молодцы! Посмотрим с Магниткой.
Удивительно, конечно, легко нас сегодня размотали. 2-3 период просто встали.
Динамо с победой
Хорошо играли. Очевидно перерыв позитивно сказался, но опять пропустили в большинстве
какая конкуренция однако на западе, даже чуть меньше, чем на востоке ) надо сразу с плова начинать, смысла в регулярке не очень много
Ответ alekmaz
какая конкуренция однако на западе, даже чуть меньше, чем на востоке ) надо сразу с плова начинать, смысла в регулярке не очень много
Во-во, нахрена играть столько матчей, в которых нет никакого спортивного смысла? Участники ПО от запада стали понятны к НГ, да и то оставалось отсеять лишь одну команду, а ещё две отвалились сразу.
на западе все 8 выйдут, шанхай никого не догонит)))
Ответ Мелкие лавочники
на западе все 8 выйдут, шанхай никого не догонит)))
1-2 балла Спартаку всего лишь надо
