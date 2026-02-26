Андрей Разин: «Два года сидел без работы – это было самое тяжелое время. Боюсь ее потерять, это моя главная мотивация. Меня уже увольняли по ходу сезона, переживать такое снова не хочется»

Разин: боюсь потерять работу, это моя главная мотивация.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин рассказал, что боится потерять работу.

– Вы недавно продлили контракт с «Магниткой», выиграли Кубок. Со стороны кажется, что у вас, как у тренера в России, есть все, о чем можно мечтать. Вы задумывались – что дальше?

– Когда я закончил с хоккеем, долго себя искал. Пробовал бизнес, разные направления, постепенно все равно возвращался к хоккею. Проделал большой путь, прежде чем стать тренером КХЛ . Потом два года сидел без работы – вот это было самое тяжелое время.



Поэтому сейчас я боюсь потерять работу, это моя самая главная мотивация. Я знаю, как это бывает. А если говорить о целях – я не выигрывал ни чемпионат мира, ни Олимпиаду. Есть куда расти, цели перед собой ставлю, и мотивацию нисколько не теряю.

– Если, к примеру, завтра вас увольняют – это будет сильный удар?

– Инфаркта не будет. Один раз меня уже увольняли по ходу сезона – тогда это был удар. Сейчас я увереннее в себе, мой статус изменился. Но, конечно, переживать такое снова не хочется, – сказал Разин в интервью Спортсу’‘ .