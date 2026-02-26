  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андрей Разин: «Два года сидел без работы – это было самое тяжелое время. Боюсь ее потерять, это моя главная мотивация. Меня уже увольняли по ходу сезона, переживать такое снова не хочется»
2

Андрей Разин: «Два года сидел без работы – это было самое тяжелое время. Боюсь ее потерять, это моя главная мотивация. Меня уже увольняли по ходу сезона, переживать такое снова не хочется»

Разин: боюсь потерять работу, это моя главная мотивация.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, что боится потерять работу. 

Вы недавно продлили контракт с «Магниткой», выиграли Кубок. Со стороны кажется, что у вас, как у тренера в России, есть все, о чем можно мечтать. Вы задумывались – что дальше?

– Когда я закончил с хоккеем, долго себя искал. Пробовал бизнес, разные направления, постепенно все равно возвращался к хоккею. Проделал большой путь, прежде чем стать тренером КХЛ. Потом два года сидел без работы – вот это было самое тяжелое время.
 
Поэтому сейчас я боюсь потерять работу, это моя самая главная мотивация. Я знаю, как это бывает. А если говорить о целях – я не выигрывал ни чемпионат мира, ни Олимпиаду. Есть куда расти, цели перед собой ставлю, и мотивацию нисколько не теряю.

Если, к примеру, завтра вас увольняют – это будет сильный удар?

– Инфаркта не будет. Один раз меня уже увольняли по ходу сезона – тогда это был удар. Сейчас я увереннее в себе, мой статус изменился. Но, конечно, переживать такое снова не хочется, – сказал Разин в интервью Спортсу’‘

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Разин
logoСпортс
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Разин, Никит, Квартальный: это три точно возьмёт любую Олимпиаду
Ответ Олег Предвечный
Разин, Никит, Квартальный: это три точно возьмёт любую Олимпиаду
паралимпийскую только если и то в другом виде спорта
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дементьев о сборной: «Нужен тренер из НХЛ – у нас там Брылин и Гончар. Может, кто из КХЛ туда шагнет – Ротенберг, Ларионов, Разин, Воробьев, Козырев, Назаров»
26 февраля, 09:29
Разин о себе: «На работе и в обычной жизни – два разных человека. Заходишь в раздевалку, как дрессировщик в клетку ко львам – надеваешь маску»
25 февраля, 14:59
Разин об искусстве и музыке: «Люблю театр, но не всегда хватает времени. На оперу я бы точно не пошел, балет – тоже не мое. Шансон и рэп не слушаю, хотя Эминема могу включить»
25 февраля, 12:37
Разин об уходе дочери из фигурного катания: «Там ценятся компактные девочки, которым легче прыгать. Мне нравится биатлон. Никакой коррупции – кто быстрее приехал, тот и победил»
25 февраля, 10:42
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
41 минуту назадLive
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
вчера, 16:30
Рекомендуем