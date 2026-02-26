Андрей Разин: «Два года сидел без работы – это было самое тяжелое время. Боюсь ее потерять, это моя главная мотивация. Меня уже увольняли по ходу сезона, переживать такое снова не хочется»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, что боится потерять работу.
– Вы недавно продлили контракт с «Магниткой», выиграли Кубок. Со стороны кажется, что у вас, как у тренера в России, есть все, о чем можно мечтать. Вы задумывались – что дальше?
– Когда я закончил с хоккеем, долго себя искал. Пробовал бизнес, разные направления, постепенно все равно возвращался к хоккею. Проделал большой путь, прежде чем стать тренером КХЛ. Потом два года сидел без работы – вот это было самое тяжелое время.
Поэтому сейчас я боюсь потерять работу, это моя самая главная мотивация. Я знаю, как это бывает. А если говорить о целях – я не выигрывал ни чемпионат мира, ни Олимпиаду. Есть куда расти, цели перед собой ставлю, и мотивацию нисколько не теряю.
– Если, к примеру, завтра вас увольняют – это будет сильный удар?
– Инфаркта не будет. Один раз меня уже увольняли по ходу сезона – тогда это был удар. Сейчас я увереннее в себе, мой статус изменился. Но, конечно, переживать такое снова не хочется, – сказал Разин в интервью Спортсу’‘.