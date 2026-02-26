  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах подряд в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» – третий европеец после Ягра и Петера Штястны, кому это удалось
12

У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах подряд в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» – третий европеец после Ягра и Петера Штястны, кому это удалось

У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах НХЛ подряд.

Артемий Панарин провел свой 11-й подряд сезон в НХЛ с как минимум 40 результативными передачами.

34-летний форвард отдал 2 ассиста в дебютной игре за «Лос-Анджелес» – против «Вегаса» (4:6).   

Панарин стал третьим европейским игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки, после Яромира Ягра (12 сезонов подряд с сезон-1995/96 по сезон-2007/08) и Петера Штястны (11 сезонов – с сезона-1980/81 по сезон-1990/91).

Панарин также стал первым действующим игроком с серией подобной продолжительности (у Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля и Митча Марнера – действующие серии по 10 сезонов подряд).

В НХЛ Панарин также выступал за «Чикаго», «Коламбус» и «Рейнджерс». 

В текущем сезоне на счету россиянина 59 (19+40) очков в 53 матчах. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт НХЛ
logoАртемий Панарин
logoВегас
logoНХЛ
logoЛос-Анджелес
logoНью-Джерси
logoРейнджерс
logoПиттсбург
Квебек
рекорды
logoКоннор Макдэвид
logoМитч Марнер
logoЭдмонтон
logoЧикаго
logoЛеон Драйзайтль
logoЯромир Ягр
logoВашингтон
logoКоламбус
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если без травм серьёзных, то и Ягра обойдет. Стабильный хлеб.
Очень значимое достижение. Сколько великих игроков обошел по этому показателю.
Показатель! Многим только позавидовать.
В Ла тяжело будет выбить 40 в следующем году
У Кучера 9 таких пока
Еще минимум 4-5 сезонов до 40 должен доходить
Ответ Олич09
У Кучера 9 таких пока Еще минимум 4-5 сезонов до 40 должен доходить
У Кучерова 3 сезона подряд с 80 передачами. Как у Гретцки, Коффи и Бобби Орра. Панарину расти и расти
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Панарин набирал очки в своей первой игре за каждый из четырех клубов в НХЛ. У форварда 0+2 за «Лос-Анджелес», гол за «Чикаго», 3 ассиста за «Коламбус» и 1+1 за «Рейнджерс»
26 февраля, 09:50
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
41 минуту назадLive
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
вчера, 16:30
Рекомендуем