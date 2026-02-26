У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах подряд в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» – третий европеец после Ягра и Петера Штястны, кому это удалось

У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах НХЛ подряд.

Артемий Панарин провел свой 11-й подряд сезон в НХЛ с как минимум 40 результативными передачами.

34-летний форвард отдал 2 ассиста в дебютной игре за «Лос-Анджелес » – против «Вегаса » (4:6).

Панарин стал третьим европейским игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки, после Яромира Ягра (12 сезонов подряд с сезон-1995/96 по сезон-2007/08) и Петера Штястны (11 сезонов – с сезона-1980/81 по сезон-1990/91).

Панарин также стал первым действующим игроком с серией подобной продолжительности (у Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля и Митча Марнера – действующие серии по 10 сезонов подряд).

В НХЛ Панарин также выступал за «Чикаго », «Коламбус» и «Рейнджерс».

В текущем сезоне на счету россиянина 59 (19+40) очков в 53 матчах.