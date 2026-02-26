  • Спортс
  • Дементьев о поездке Ларионова на финал ОИ: «Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия с теми, кто за кулисами решают будущее»
17

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о поездке главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал Олимпиады-2026 по хоккею. 

Сообщалось, что он провел ряд встреч с первыми лицами ИИХФ, руководством Федерации ледовых видов спорта Италии, руководителями зарубежных хоккейных лиг и клубов.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация не общалась с Ларионовым.

Игорь Ларионов покинул команду на одну игру и летал на финал Олимпиады. Какова ваша позиция по данному вопросу?

– Полностью поддерживаю. Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия, разговоры с теми, кто за кулисами решают будущее.

Предвкушая вопрос о Тардифе (президент ИИХФ Люк Тардиф. – Спортс’‘). Поверьте, не ему решать такой глобальный вопрос как участие или неучастие России в международных соревнованиях. Он также легко расскажет нам о том, как он рад видеть нас на ЧМ и ОИ, как говорил обратное», – сказал Дементьев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
17 комментариев
А ,ларчик то Этой истории раскрывается просто и нет в ней никакого секрета ! Сьездил Ларионов на финал хоккейный на ОИ для своего удовольствия и возможно -не утверждаю ,не за свой счёт ,а то начали "приплетать " к этой истории какие то интриги собеседования о будущем !
Ответ Огюст
оплачиваемая командировка от Газпрома в награду за грандиозные успехи в регулярном чемпионате все же очевидно)
О высказывании Дементьева остается только сказать:
"Кому ты гонишь, Кот Базилио?" (с)
За какое же ... они держат всех нас... Уже и Люк Тардиф сказал, что гонит прохффесор, нет, продолжают...
Так Ларионову, как гражданину США можно легко съездить на финал ОИ. За своих поболеть, вина попить
Туману столько напустили, что через пару месяцев никто и не вспомнит о чем шла речь. Дементьев вообще непонятно кто в этой истории? Такой же балабол как Бабаев и Ко.
Ответ Melnikov1968
А я вот запомнил.... Он обещал через 2-3 месяца неожиданные новости для сборной. Я себе в календарь добавил напоминалку через 4 месяца....(Что бы с запасом. Мало ли... Вдруг майские и 8 марта не считается)
хватит уже мести пургу....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
То есть Тардиф не решает, а Ларионов решает....ну-ну...)
Хок.агент, хватит уже "по ушам" ездить. Конечно, "Тардиф ничего не решает", а решает Ларионов за кулисами. Поверили.
нельзя просто написать с какой целью он ездил в Италия без этих тайн ,я как член профсоюза хотел бы знать,у нас не должно быть тайн от народа
Ответ AlexFirs60
А он по профсоюзной путевке туда ездил?
Сейчас минута славы... А пройдет год, ничего не изменится и все забудут кто и куда ездил, на что намекал, связывал себя с дипломатией и пиарился на фамилии министра иностранных дел...
Рекомендуем