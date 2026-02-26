Дементьев о поездке Ларионова на финал ОИ: «Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия с теми, кто за кулисами решают будущее»

Дементьев о поездке Ларионова на финал ОИ: человек сделал огромное дело.

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о поездке главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал Олимпиады-2026 по хоккею.

Сообщалось , что он провел ряд встреч с первыми лицами ИИХФ, руководством Федерации ледовых видов спорта Италии, руководителями зарубежных хоккейных лиг и клубов.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил , что организация не общалась с Ларионовым.

– Игорь Ларионов покинул команду на одну игру и летал на финал Олимпиады. Какова ваша позиция по данному вопросу?

– Полностью поддерживаю. Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия, разговоры с теми, кто за кулисами решают будущее.

Предвкушая вопрос о Тардифе (президент ИИХФ Люк Тардиф. – Спортс’‘). Поверьте, не ему решать такой глобальный вопрос как участие или неучастие России в международных соревнованиях. Он также легко расскажет нам о том, как он рад видеть нас на ЧМ и ОИ, как говорил обратное», – сказал Дементьев.