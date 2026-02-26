У Кучерова 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ – 2-й по скорости результат для хоккеистов не из Северной Америки. Быстрее был только Петер Штястны – 784 игры

Никита Кучеров стал вторым в истории НХЛ по одному из показателей.

Нападающий «Тампы » Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче с «Торонто» (4:2). На его счету стало 1088 (387+701) баллов в регулярных чемпионатах НХЛ.

32-летний форвард добрался до отметки в 700 голевых передач за 855 матчей. Это второй результат в истории НХЛ для хоккеистов, рожденных не в Северной Америке.

Рекорд принадлежит Петеру Штястны – 700 ассистов за 784 игры (с 1980 по 1991 год за «Квебек» и «Нью-Джерси»).

В этом сезоне на счету Кучерова 94 (30+64) результативных действия за 52 игры при полезности «плюс 33».

