У Кучерова 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ – 2-й по скорости результат для хоккеистов не из Северной Америки. Быстрее был только Петер Штястны – 784 игры
Никита Кучеров стал вторым в истории НХЛ по одному из показателей.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче с «Торонто» (4:2). На его счету стало 1088 (387+701) баллов в регулярных чемпионатах НХЛ.
32-летний форвард добрался до отметки в 700 голевых передач за 855 матчей. Это второй результат в истории НХЛ для хоккеистов, рожденных не в Северной Америке.
Рекорд принадлежит Петеру Штястны – 700 ассистов за 784 игры (с 1980 по 1991 год за «Квебек» и «Нью-Джерси»).
В этом сезоне на счету Кучерова 94 (30+64) результативных действия за 52 игры при полезности «плюс 33».
⚡ Кучеров соскучился по хоккею: сразу обошел Маккиннона и выбил 700 передач в НХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Скорострельность его впечатляет, гений российского хоккея
Скорострельность его впечатляет, гений российского хоккея
Комментарий скрыт
Если сравнивать времена, то 700 передач Кучерова пожалуй выглядят круче с учётом количества матчей против 700 Штястны, ведь именно 80-е в НХЛ славились своей результативностью!
Если сравнивать времена, то 700 передач Кучерова пожалуй выглядят круче с учётом количества матчей против 700 Штястны, ведь именно 80-е в НХЛ славились своей результативностью!
У Форсберга еще круче: 636 передачи в 708 матчах - 0,9 передач за матч, у Куча 0,81, у Штясны - 0,89
У Форсберга еще круче: 636 передачи в 708 матчах - 0,9 передач за матч, у Куча 0,81, у Штясны - 0,89
Форсберг центр,Штясны тоже. Они априори всегда отдавали больше. Из Крайков только Ягр мог соперничать с центрами.
Надо же, результат даже лучше, чем у Ягра.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем