  • У Кучерова 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ – 2-й по скорости результат для хоккеистов не из Северной Америки. Быстрее был только Петер Штястны – 784 игры
33

Никита Кучеров стал вторым в истории НХЛ по одному из показателей.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче с «Торонто» (4:2). На его счету стало 1088 (387+701) баллов в регулярных чемпионатах НХЛ.

32-летний форвард добрался до отметки в 700 голевых передач за 855 матчей. Это второй результат в истории НХЛ для хоккеистов, рожденных не в Северной Америке.

Рекорд принадлежит Петеру Штястны – 700 ассистов за 784 игры (с 1980 по 1991 год за «Квебек» и «Нью-Джерси»).

В этом сезоне на счету Кучерова 94 (30+64) результативных действия за 52 игры при полезности «плюс 33».

⚡ Кучеров соскучился по хоккею: сразу обошел Маккиннона и выбил 700 передач в НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Петер Штястны
33 комментария
Скорострельность его впечатляет, гений российского хоккея
Ответ Roma
Комментарий скрыт
Если сравнивать времена, то 700 передач Кучерова пожалуй выглядят круче с учётом количества матчей против 700 Штястны, ведь именно 80-е в НХЛ славились своей результативностью!
Ответ Alex.K71
У Форсберга еще круче: 636 передачи в 708 матчах - 0,9 передач за матч, у Куча 0,81, у Штясны - 0,89
Ответ Wff
Форсберг центр,Штясны тоже. Они априори всегда отдавали больше. Из Крайков только Ягр мог соперничать с центрами.
Надо же, результат даже лучше, чем у Ягра.
