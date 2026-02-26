Якушев о возвращении России: «Надежда на подвижки ближе к 2030 году. Политика влезла в спорт, противодействие нам очень сильное. Вопрос будет решаться еще долго»

Якушев о возвращении России: есть надежда, что ближе к 2030 году будут подвижки.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев считает, что ИИХФ снимет запрет на участие России в международных соревнованиях ближе к 2030 году.

– А что же делать теперь, когда, кажется, почти весь спортивный мир, то есть мир спортивных чиновников, на нас ополчился? Преодолим ли в принципе этот политически мотивированный саботаж, замешанный на русофобии?

– Знаю, что Министерство спорта и федерации делают многое из того, что в принципе возможно. Но противодействие нам очень сильное, и еще долго-долго, к сожалению, вопрос о нашем возвращении будет «решаться». И все почему? Потому что политика влезла в спорт, и искоренить это в ближайшее время будет сложно. Есть надежда, что подвижки будут ближе к 2030 году.

– А в хоккее как? Может, лед подтает раньше?

– Тоже непростой вопрос. Вот если организовывать в Канаде, например, Кубок вызова – где гарантия, что даже если на него согласятся канадцы, ведь НХЛ – независимая организация, его не бойкотируют под предлогом нашего участия некоторые другие хоккейные страны, и это девальвирует турнир? Опасения такие есть, – сказал Якушев.

