Якушев о возвращении России: «Надежда на подвижки ближе к 2030 году. Политика влезла в спорт, противодействие нам очень сильное. Вопрос будет решаться еще долго»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев считает, что ИИХФ снимет запрет на участие России в международных соревнованиях ближе к 2030 году.
– А что же делать теперь, когда, кажется, почти весь спортивный мир, то есть мир спортивных чиновников, на нас ополчился? Преодолим ли в принципе этот политически мотивированный саботаж, замешанный на русофобии?
– Знаю, что Министерство спорта и федерации делают многое из того, что в принципе возможно. Но противодействие нам очень сильное, и еще долго-долго, к сожалению, вопрос о нашем возвращении будет «решаться». И все почему? Потому что политика влезла в спорт, и искоренить это в ближайшее время будет сложно. Есть надежда, что подвижки будут ближе к 2030 году.
– А в хоккее как? Может, лед подтает раньше?
– Тоже непростой вопрос. Вот если организовывать в Канаде, например, Кубок вызова – где гарантия, что даже если на него согласятся канадцы, ведь НХЛ – независимая организация, его не бойкотируют под предлогом нашего участия некоторые другие хоккейные страны, и это девальвирует турнир? Опасения такие есть, – сказал Якушев.
Александр Якушев: «Фил Эспозито мечтает получить из рук Путина орден Дружбы. Его наградили за укрепление сотрудничества и взаимопонимания между Россией и Канадой»
и это будут задвижки на долгие годы, а не подвижки
1) у них и так все умещаются на нынешней своей территории;
2) далее Китай ждет капитальный провал в демографии — спасибо политике «одна семья - один ребенок», по всем прогнозам их население сократится до 1 млрд и менее в течение 15-20 лет, т.к. уходит большое поколение, а рождается маленькое, т.е. они еще лучше будут умещаться у себя дома;
3) климат за Уралом не самый привлекательный для переселения :)
Но ресурсы дешевые получать, конечно, приятно. Для этого и переселять никого никуда не надо.