Якушев о возвращении России: «Надежда на подвижки ближе к 2030 году. Политика влезла в спорт, противодействие нам очень сильное. Вопрос будет решаться еще долго»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев считает, что ИИХФ снимет запрет на участие России в международных соревнованиях ближе к 2030 году.

– А что же делать теперь, когда, кажется, почти весь спортивный мир, то есть мир спортивных чиновников, на нас ополчился? Преодолим ли в принципе этот политически мотивированный саботаж, замешанный на русофобии?

– Знаю, что Министерство спорта и федерации делают многое из того, что в принципе возможно. Но противодействие нам очень сильное, и еще долго-долго, к сожалению, вопрос о нашем возвращении будет «решаться». И все почему? Потому что политика влезла в спорт, и искоренить это в ближайшее время будет сложно. Есть надежда, что подвижки будут ближе к 2030 году.

– А в хоккее как? Может, лед подтает раньше?

– Тоже непростой вопрос. Вот если организовывать в Канаде, например, Кубок вызова – где гарантия, что даже если на него согласятся канадцы, ведь НХЛ – независимая организация, его не бойкотируют под предлогом нашего участия некоторые другие хоккейные страны, и это девальвирует турнир? Опасения такие есть, – сказал Якушев.

Александр Якушев: «Фил Эспозито мечтает получить из рук Путина орден Дружбы. Его наградили за укрепление сотрудничества и взаимопонимания между Россией и Канадой»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Я стесняюсь спросить Александра Сергеевича, подвижки в какой именно области к 2030 он имеет ввиду?) А то даже подумать страшно...
Ответ Алексaндр Молодкин
Я стесняюсь спросить Александра Сергеевича, подвижки в какой именно области к 2030 он имеет ввиду?) А то даже подумать страшно...
Комментарий скрыт
И ведь всё понимают они, но несут вот эту лицемерную пургу.
Ответ Санитар-волк
И ведь всё понимают они, но несут вот эту лицемерную пургу.
Это ещё верх вменяемости и трезвого взгляда на окружающий мир !
Ответ Санитар-волк
И ведь всё понимают они, но несут вот эту лицемерную пургу.
Им за это хорошо платят
И Трамп не помог. Ну что ты будешь делать!
Ответ Gardner Barnes
И Трамп не помог. Ну что ты будешь делать!
"Оказался наш Отец не отцом, а сукою…"
Ответ Наталья Кузнецова
"Оказался наш Отец не отцом, а сукою…"
Наташа! Ну разве так можно!?? Ты же девочка.)
Точно что политика влезла в спорт?
какие подвижки? через 2 года новый президент сша вернёт курс на капитальную накачку украинцев вооружением и миллиардными траншами

и это будут задвижки на долгие годы, а не подвижки
Ответ Evgeniy Kropachev
какие подвижки? через 2 года новый президент сша вернёт курс на капитальную накачку украинцев вооружением и миллиардными траншами и это будут задвижки на долгие годы, а не подвижки
Комментарий удален модератором
Ответ OldRedWhite
Комментарий удален модератором
"Обязательно бахнем и не раз, весь мир в труху, но потом"
Когда хоккеисты Якушев, Третьяк , Фетисов ....вступали в партию , садились в депутатские кресла -это был спорт вне политики или нет ? На кого же пенять тогда?
Вот это заявление! А другие спортивные чиновники и деятели поют, что скоро-скоро!
Ответ Sergeev55
Вот это заявление! А другие спортивные чиновники и деятели поют, что скоро-скоро!
Скоро не будет. Там Китай определяет как скоро, их солдаты не гибнут, ресурсы за дарма достаются, территория освобождается , которая им нужна для переселения , так что у Китая все хорошо, им чем дольше, тем лучше. А тому, который вляпался, выхода нет, только тянуть Россию дальше вниз, чтобы сохранить власть.
Ответ Мистер Блин
Скоро не будет. Там Китай определяет как скоро, их солдаты не гибнут, ресурсы за дарма достаются, территория освобождается , которая им нужна для переселения , так что у Китая все хорошо, им чем дольше, тем лучше. А тому, который вляпался, выхода нет, только тянуть Россию дальше вниз, чтобы сохранить власть.
Китаю не нужна территория для переселения по нескольким причинам:
1) у них и так все умещаются на нынешней своей территории;
2) далее Китай ждет капитальный провал в демографии — спасибо политике «одна семья - один ребенок», по всем прогнозам их население сократится до 1 млрд и менее в течение 15-20 лет, т.к. уходит большое поколение, а рождается маленькое, т.е. они еще лучше будут умещаться у себя дома;
3) климат за Уралом не самый привлекательный для переселения :)

Но ресурсы дешевые получать, конечно, приятно. Для этого и переселять никого никуда не надо.
Политика влезла в спорт? Согласен, только вот в спорт она влезла задолго до отстранения. Политика влезла в спорт когда стала делать спортсменов политическими деятелями, использовать спортсменов для продвижения партий, использовать их для популяризации точки зрения государства в народе, когда спортивные достижения стали преподноситься как достижения государства. С таким подходом к спорту как то странно потом удивляться, разводить руками и говорить что спорт должен быть вне политики
2030 год...? Это он на что намекает?
Ответ lus
2030 год...? Это он на что намекает?
Не будет там разбана
Политика влезла в российский спорт, когда в профессиональных соревнованиях стали участвовать люди, субсидируемые напрямую государством. Может быть, уберём бюджетные дотации для клубов КХЛ и ВХЛ тогда?
