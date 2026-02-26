Генцел не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления. В ответной атаке «Торонто» забил «Тампе»
Генцел из «Тампы» не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления.
Нападающий «Тампы» Джейк Генцел не попал в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:2).
31-летний форвард контролировал шайбу в правом круге вбрасывания в нескольких метрах от створа. Ему никто не мешал, но хоккеист попал в штангу. В ответной атаке канадский клуб забросил шайбу и сделал счет 3:1.
В этом сезоне на счету Генцела 60 (26+34) очков в 56 матчах при полезности «плюс 13».
