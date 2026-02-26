  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генцел не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления. В ответной атаке «Торонто» забил «Тампе»
Видео
17

Генцел не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления. В ответной атаке «Торонто» забил «Тампе»

Генцел из «Тампы» не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления.

Нападающий «Тампы» Джейк Генцел не попал в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:2).

31-летний форвард контролировал шайбу в правом круге вбрасывания в нескольких метрах от створа. Ему никто не мешал, но хоккеист попал в штангу. В ответной атаке канадский клуб забросил шайбу и сделал счет 3:1.

В этом сезоне на счету Генцела 60 (26+34) очков в 56 матчах при полезности «плюс 13».

⚡ Кучеров соскучился по хоккею: сразу обошел Маккиннона и выбил 700 передач в НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoДжейк Генцел
logoТоронто
видео
ахахаха
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Неправильный заголовок, нужно вот так: "Олимпийский чемпион Джек Генцел не попал в пустые ворота!" 🤣
Ответ Kostya Kipesh
Неправильный заголовок, нужно вот так: "Олимпийский чемпион Джек Генцел не попал в пустые ворота!" 🤣
Который не поехал на встречу с Трампом:)
К вопросу о важности голов в пустые в противовес: "А, так он больше всех в пустые забил!!"
Перекликается с Маками в овертайме финала ОИ (не так драматично, конечно)...
Ответ Alexander Nikolaev
Перекликается с Маками в овертайме финала ОИ (не так драматично, конечно)...
Маккинон в основное время не забил.
Жестокий троллинг Маккиннона
Это воздушно капельным от МакКинона передалось
Патрик Штефан you never be alone , и самое классное даже не сам промах , а схожесть сюжетов , и там и там моментально наказали за такой промах
Это он от Маккиннона на Олимпиаде подцепил что-то.
Лишил Васю сухаря
Не Дэйгл, конечно, но тоже неплохо)
Маккинон тоже не попал,но есть нюанс.

А вообще дали бы выходные олимпийцам
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кучеров в 9-й раз забил 30+ голов в регулярке НХЛ и повторил рекорд «Тампы». Столько же у Стэмкоса
26 февраля, 08:31
Кучеров сделал 700 ассистов за 855 матчей в регулярках НХЛ. Только Макдэвид был быстрее из действующих игроков – 699 игр. Кросби понадобилось 856 матчей
26 февраля, 04:44Видео
Василевский отразил 32 броска из 34 в победной игре с «Торонто». В 2026-м «Тампа» набрала очки в каждом из 14 матчей с российским голкипером в старте
26 февраля, 04:17
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
25 минут назадLive
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
вчера, 16:30
Рекомендуем