Панарин набирал очки в своей первой игре за каждый из четырех клубов в НХЛ. У форварда 0+2 за «Лос-Анджелес», гол за «Чикаго», 3 ассиста за «Коламбус» и 1+1 за «Рейнджерс»

Панарин набирал очки в своей первой игре за каждый из четырех клубов в НХЛ.

Нападающий «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин сделал две голевые передачи в первом для себя матче за клуб (4:6 с «Вегасом»).

34-летний хоккеист набирал очки в дебютном матче за каждую из четырех команд, за которую выступал.

Панарин забил за «Чикаго » (8 октября 2015, 2:3 с «Рейнджерс»), сделал три ассиста за «Коламбус » (7 октября 2017, 5:0 с «Айлендерс») и набрал 1+1 с «Рейнджерс » (4 октября 2019, 6:4 с «Виннипегом»).

В этом сезоне на счету форварда 53 матча и 59 (19+40) очков при полезности «минус 17».

«Лос-Анджелес» выложил ролик, посвященный переходу Панарина: «Свет, камера, мотор»