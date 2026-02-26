Панарин набирал очки в своей первой игре за каждый из четырех клубов в НХЛ. У форварда 0+2 за «Лос-Анджелес», гол за «Чикаго», 3 ассиста за «Коламбус» и 1+1 за «Рейнджерс»
Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин сделал две голевые передачи в первом для себя матче за клуб (4:6 с «Вегасом»).
34-летний хоккеист набирал очки в дебютном матче за каждую из четырех команд, за которую выступал.
Панарин забил за «Чикаго» (8 октября 2015, 2:3 с «Рейнджерс»), сделал три ассиста за «Коламбус» (7 октября 2017, 5:0 с «Айлендерс») и набрал 1+1 с «Рейнджерс» (4 октября 2019, 6:4 с «Виннипегом»).
В этом сезоне на счету форварда 53 матча и 59 (19+40) очков при полезности «минус 17».
«Лос-Анджелес» выложил ролик, посвященный переходу Панарина: «Свет, камера, мотор»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Профессионал, он всюду профессионал
