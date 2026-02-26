Дементьев о сборной: «Нужен тренер из НХЛ – у нас там Брылин и Гончар. Может, кто из КХЛ туда шагнет – Ротенберг, Ларионов, Разин, Воробьев, Козырев, Назаров»
Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил прошедший хоккейный турнир на Олимпиаде и назвал кандидатов на пост главного тренера сборной России.
– Олимпиада завершена, какие выводы можно по ней сделать?
– Для меня выводы по Олимпиаде очевидны – это хоккей высочайшего финального уровня. Финальный матч является несомненным ориентиром мастерства, интенсивности, риска, творческой мысли и управления тренерами всего процесса.
– Какой рецепт успеха, когда нашу сборную допустят к этим соревнованиям?
– Нам нужен тренер из НХЛ. Если таковых не будет среди россиян, значит не надо стесняться и приглашать оттуда.
Вот для игроков же существует понятие – выиграй конкуренцию и займи место в составе команды НХЛ. А чем тренеры хуже? То есть с игроков спросить могут, а с себя нет? Пусть наши тренеры выигрывают конкуренцию и других тренеров и начинают работать в НХЛ. У нас есть там Брылин и Гончар, оба на хорошем счету.
Пусть ставят задачи. Может кто из КХЛ шагнет – Козырев, Воробьев, Ларионов, Назаров, Ротенберг, Десятков, Разин, – сказал Дементьев.
