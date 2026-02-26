  • Спортс
  Дементьев о сборной: «Нужен тренер из НХЛ – у нас там Брылин и Гончар. Может, кто из КХЛ туда шагнет – Ротенберг, Ларионов, Разин, Воробьев, Козырев, Назаров»
Дементьев о сборной: «Нужен тренер из НХЛ – у нас там Брылин и Гончар. Может, кто из КХЛ туда шагнет – Ротенберг, Ларионов, Разин, Воробьев, Козырев, Назаров»

Дементьев о сборной: нужен тренер из НХЛ – у нас там Брылин и Гончар.

Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил прошедший хоккейный турнир на Олимпиаде и назвал кандидатов на пост главного тренера сборной России.

– Олимпиада завершена, какие выводы можно по ней сделать?

– Для меня выводы по Олимпиаде очевидны – это хоккей высочайшего финального уровня. Финальный матч является несомненным ориентиром мастерства, интенсивности, риска, творческой мысли и управления тренерами всего процесса.

– Какой рецепт успеха, когда нашу сборную допустят к этим соревнованиям?

– Нам нужен тренер из НХЛ. Если таковых не будет среди россиян, значит не надо стесняться и приглашать оттуда.

Вот для игроков же существует понятие – выиграй конкуренцию и займи место в составе команды НХЛ. А чем тренеры хуже? То есть с игроков спросить могут, а с себя нет? Пусть наши тренеры выигрывают конкуренцию и других тренеров и начинают работать в НХЛ. У нас есть там Брылин и Гончар, оба на хорошем счету.

Пусть ставят задачи. Может кто из КХЛ шагнет – Козырев, Воробьев, Ларионов, Назаров, Ротенберг, Десятков, Разин, – сказал Дементьев.

Роман Ротенберг: «В 90-х мы упустили хоккейное развитие, но сейчас возвращаем величие. Скоро увидим новых звезд – как Малкин, Овечкин, Капризов. Мы вместе над этим работаем»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
183 комментария
Назаров и Ротенберг тренерами в НХЛ? Насмешил
Лучше сразу троих: Ларионов, Назаров и Ротенберг. Мощное трио! Яйца в кулак, малину в рот и удар канадца по всем😂
Ответ LIONHEART.
Лучше сразу троих: Ларионов, Назаров и Ротенберг. Мощное трио! Яйца в кулак, малину в рот и удар канадца по всем😂
Главное, чтобы тренеры не перепутали яйца и малину, а то не очень выйдет
Каким боком здесь Назаров и Ротенберг. Один уже года 3-4 без работы, второй просто шарлатан.
Ответ Melnikov1968
Каким боком здесь Назаров и Ротенберг. Один уже года 3-4 без работы, второй просто шарлатан.
Подлизывает просто 😄
Козырев в Вегас
Ларионов в Детройт
Назаров в Филадельфию
Воробьёв в Чикаго
Разин в Колорадо
Десятков в Сиэтл
Йозе Марино в Бостон или Нью-Йорк Американс
Ответ Габорик
Козырев в Вегас Ларионов в Детройт Назаров в Филадельфию Воробьёв в Чикаго Разин в Колорадо Десятков в Сиэтл Йозе Марино в Бостон или Нью-Йорк Американс
Детройт только шанс на плейофф получил, зачем так жёстко
уже несколько составов собрали. Специальные упражнения изобрели под канадцев. Штаты вызвали на бой Через спортс. Тренеров собрали. А нас все еще не допустили... Безобразие;)
Я бы Ротенберга тренером в НБА попробовал. Перспективный
Ответ Андрей Б@широв
Я бы Ротенберга тренером в НБА попробовал. Перспективный
красная машина, олимпиада 72, наши наработки, чемпионы мира и европы, посмотрел 800 матчей !!!!!!!!!
- Роман Борисович, чем вы можете быть полезны в нашем клубе НХЛ?
- Я посмотрел 700 матчей КХЛ
Полцарства за то, чтобы увидеть Ротенберга и Назарова в роли тренерского тандема в НХЛ )))))))))))))
Ответ Vadoniy
Полцарства за то, чтобы увидеть Ротенберга и Назарова в роли тренерского тандема в НХЛ )))))))))))))
Не) Мечта увидеть первого гл. тренром сборной на ЧМ и след ОИ и уже безвозвратно умереть от смеха и испанского стыда)
Что среди списка тренеров делают такие недоразумения,как Ротенберг и Назаров? 😅😅
Ну хватит нести пургу
Роман Борисович легенда НХЛ
