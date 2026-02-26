Подколзин набрал очки в 3 матчах подряд, сегодня – ассист с «Анахаймом». У форварда «Эдмонтона» 12+14 за 59 игр

Василий Подколзин набрал очки в 3 матчах НХЛ подряд.

Нападающий «Эдмонтона » Василий Подколзин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (5:6) и продлил результативную серию до 3 игр (0+3 на отрезке).

24-летний форвард провел на льду 12:18, нанес три броска в створ (еще один в блок и два – мимо), сделал три силовых приема и допустил одну потерю, завершив встречу с полезностью «минус 1».

В этом сезоне на счету Подколзина 26 (12+14) очков в 59 матчах при полезности «плюс 14».

