Подколзин набрал очки в 3 матчах подряд, сегодня – ассист с «Анахаймом». У форварда «Эдмонтона» 12+14 за 59 игр
Василий Подколзин набрал очки в 3 матчах НХЛ подряд.
Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:6) и продлил результативную серию до 3 игр (0+3 на отрезке).
24-летний форвард провел на льду 12:18, нанес три броска в створ (еще один в блок и два – мимо), сделал три силовых приема и допустил одну потерю, завершив встречу с полезностью «минус 1».
В этом сезоне на счету Подколзина 26 (12+14) очков в 59 матчах при полезности «плюс 14».
Кучеров обошел Маккиннона и стал вторым в гонке бомбардиров НХЛ – 94 очка против 93. Лидирует Макдэвид – 98 баллов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Повторил свой рекорд по очкам. За Ванкувер было 14+12.
