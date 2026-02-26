Кросби о финале ОИ: «Я был близок к участию. Не думал, что это вообще возможно, но персонал был невероятен»

Кросби о пропуске финала ОИ: «Я был близок к участию. .

Капитан «Питтсбурга » и сборной Канады Сидни Кросби прокомментировал пропуск финала Олимпиады-2026 против США (1:2 ОТ).

38-летний форвард получил травму в четвертьфинале с Чехией (4:3 ОТ). После окончания турнира «Питтсбург» объявил , что Кросби выбыл минимум на 4 недели из-за повреждения нижней части тела.

«Я был гораздо ближе к участию в финале, чем думал. Не предполагал, что такая опция вообще будет, но у меня появился шанс, и я был близок.

Медицинский персонал был просто невероятен», – сказал Кросби.

Кросби о поражении от США в финале ОИ-2026: «Канада заслуживала большего. Сегодня была одна из лучших наших игр. Горжусь командой»