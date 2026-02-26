  • Спортс
Кросби о финале ОИ: «Я был близок к участию. Не думал, что это вообще возможно, но персонал был невероятен»

Капитан «Питтсбурга» и сборной Канады Сидни Кросби прокомментировал пропуск финала Олимпиады-2026 против США (1:2 ОТ).

38-летний форвард получил травму в четвертьфинале с Чехией (4:3 ОТ). После окончания турнира «Питтсбург» объявил, что Кросби выбыл минимум на 4 недели из-за повреждения нижней части тела. 

«Я был гораздо ближе к участию в финале, чем думал. Не предполагал, что такая опция вообще будет, но у меня появился шанс, и я был близок.

Медицинский персонал был просто невероятен», – сказал Кросби.

Кросби о поражении от США в финале ОИ-2026: «Канада заслуживала большего. Сегодня была одна из лучших наших игр. Горжусь командой»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Джоша Гетцоффа
7 комментариев
Чехи сволочи
Те 5 на 3 с тобой бы Канада точно реализовала
Сидни,ты и так на четыре недели вылетел,а чтобы было бы если в финале вышел?
Ответ Сергей Круг
Сидни,ты и так на четыре недели вылетел,а чтобы было бы если в финале вышел?
Ну закончил бы сезон возможно на этом, но финал ОИ важнее, чем еще один почти на 100% неудачный поход за кубком Стэнли, понимаемо. И это я как болельщик Питтсбурга говорю.
Ответ Сергей Круг
Сидни,ты и так на четыре недели вылетел,а чтобы было бы если в финале вышел?
суету в большинстве бы сбил....
Кросби бы уж точно хватило ума в овертайме не лезть красиво обыгрывать троих соперников и вратаря
обидно конечно так перед финалом то
