Кучеров в 9-й раз забил 30+ голов в регулярке НХЛ и повторил рекорд «Тампы». Столько же у Стэмкоса

Кучеров в 9-й раз забил 30+ голов в регулярке НХЛ и повторил рекорд «Тампы».

Нападающий «Тампы » Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто » (4:2). На его счету стало 94 (30+64) результативных действия за 52 игры в этом сезоне.

32-летний форвард в девятый раз добрался до отметки в 30 и более голов за регулярку – это повторение рекорда клуба. Аналогичный результат у Стивена Стэмкоса , сейчас выступающего за «Нэшвилл».

Действующий контракт Кучерова со средней годовой зарплатой 9,5 млн долларов рассчитан до 30 июня 2027 года.

