  • Кучеров в 9-й раз забил 30+ голов в регулярке НХЛ и повторил рекорд «Тампы». Столько же у Стэмкоса
14

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:2). На его счету стало 94 (30+64) результативных действия за 52 игры в этом сезоне.

32-летний форвард в девятый раз добрался до отметки в 30 и более голов за регулярку – это повторение рекорда клуба. Аналогичный результат у Стивена Стэмкоса, сейчас выступающего за «Нэшвилл».

Действующий контракт Кучерова со средней годовой зарплатой 9,5 млн долларов рассчитан до 30 июня 2027 года.

⚡ Кучеров соскучился по хоккею: сразу обошел Маккиннона и выбил 700 передач в НХЛ

Кучеров в 120-й раз набрал 3+ очка за игру в НХЛ и обошел Малкина по этому показателю. Только у Кросби, Овечкина и Макдэвида больше таких матчей среди действующих игроков

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
14 комментариев
Куч должен получать 15 млн$ минимум
Ответ Vadzim Kemezh
Куч должен получать 15 млн$ минимум
Панаре Сиэтл давал 14.5 на 4 года, Кучеров будет на год моложе Артемия в сл году. Может и на 20 замахнуться.
Ответ Vadzim Kemezh
Куч должен получать 15 млн$ минимум
Кучеров никогда не гнался за большой зарплатой. С его то мозгами легко поднять бабла трейдингом-стейкингом-майнингом
С точки зрения хоккея, будет справедливо если Никита обойдет овечкина по очкам под конец карьеры и станет первым среди игроков из России.
Ответ Британский шпион
С точки зрения хоккея, будет справедливо если Никита обойдет овечкина по очкам под конец карьеры и станет первым среди игроков из России.
Возможно, но для Сани - очки вторичны
Ответ Teokrat
Возможно, но для Сани - очки вторичны
Интересно, что тогда первично для него
Кучу в этом году 33, возраст Христа, должен брать Харт, Арт, КС, Конн Смайт и зарплату под двадцатку
Должен быть и десятый! Никита сделает.
Во сколько лет Овечкин набрал 1100 очков? Я думаю, также в 32, мб в 31, но не раньше.
