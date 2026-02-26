Кучеров сделал 700 ассистов за 855 матчей в регулярках НХЛ. Только Макдэвид был быстрее из действующих игроков – 699 игр. Кросби понадобилось 856 матчей
Никита Кучеров сделал 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче с «Торонто» (4:2). На его счету стало 1088 (387+701) баллов в регулярных чемпионатах НХЛ.
32-летний форвард добрался до отметки в 700 голевых передач за 855 матчей. Только Коннор Макдэвид («Эдмонтон») был быстрее среди действующих игроков – 699 игр.
Кучеров опередил капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби на одну игру (700 ассистов за 856 матчей).
В этом сезоне на счету россиянина 94 (30+64) результативных действия за 52 игры при полезности «плюс 33».
Кучеров набрал очки в 11-й игре подряд – 1+2 с «Торонто». У форварда «Тампы» стало 94 очка за 52 матча
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Кучеров абсолютно такого же уровня как и Кросби. Легенда нхл на равных с малышом Сидом . просто не так раскручен как сид. По стате они ровно идут. Даже куч буквально чуток опережает малыша
Не надо, свистеть. Именно Кросби всегда получал лучших игроков в себе в звено. Того же Кессела меняли под него, только они не сыгрались.
Очередная гениальная передача, завершение тоже неплохое. Гонсалвез ухватил бога за бороду) Если еще сезон в звене с Кучеровым поиграет, как Палат ухватит контракт на десятки миллионов. А ведь первые три-четыре года, вообще в состав не попадал.
Кучеров кого угодно, он и «деревяху» прокачает
Как Дацюк в своё время прокачивал всяких филлпул и абделькадеров )) Которые до и после Дацюка были просто пылью
Молодец, Никитка. Догнал таки Шипачева...
Как будто и не было перерыва у Куча .100% в собственном гараже отрабатывал передачи,монстр!
Особенно секондарь левый отрабатывал-)))
Ну а что вы хотели? Лучший игрок мира последних 10 лет!
Обидно что первые два очка не засчитали из за небольших оффсайдов. Так бы 5 очков за матч было)
Никита уделал будущего маскота сборной Канады
Это кого?
Вчера в теме про составы на Олимпиаду 2030 обсуждали, Сид Кросби поедет на нее в качестве маскота
Куч, красавчик! Он и не думает снижать свой сумашедший темп! Даже и трудно предугадать, что будет по итогу. Главное здоровья и новых достижений!
Шипачев тоже 700 сделал совсем недавно только в другом месте
А по шайбам какие там показатели у них на том же отрезке?
Если в статье не указано, то как до луны значит
Ну за 12 первых сезонов: 0,44 у Куча (357 в 803) и 0,49 у Кросби (382 в 782).
