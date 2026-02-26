Кучеров сделал 700 ассистов за 855 матчей в регулярках НХЛ. Только Макдэвид был быстрее из действующих игроков – 699 игр. Кросби понадобилось 856 матчей

Никита Кучеров сделал 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ.

Нападающий «Тампы » Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче с «Торонто» (4:2). На его счету стало 1088 (387+701) баллов в регулярных чемпионатах НХЛ.

32-летний форвард добрался до отметки в 700 голевых передач за 855 матчей. Только Коннор Макдэвид («Эдмонтон») был быстрее среди действующих игроков – 699 игр.

Кучеров опередил капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби на одну игру (700 ассистов за 856 матчей).

В этом сезоне на счету россиянина 94 (30+64) результативных действия за 52 игры при полезности «плюс 33».

Кучеров набрал очки в 11-й игре подряд – 1+2 с «Торонто». У форварда «Тампы» стало 94 очка за 52 матча