  • Овечкин провел 1551-й матч в регулярках НХЛ и вышел на 17-е место в истории лиги, обойдя Дельвеккио. Рекорд у Марло – 1779 игр
6

Овечкин провел 1551-й матч в регулярках НХЛ и вышел на 17-е место в истории лиги, обойдя Дельвеккио. Рекорд у Марло – 1779 игр

Овечкин вышел на 17-е место в истории НХЛ по числу матчей в регулярках.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел 1551-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Это достижение покорилось ему в игре с «Филадельфией» (3:1).

40-летний форвард обошел Алекса Дельвеккио и занимает 17-е место в истории лиги по этому показателю. Перед ним идут Брент Бернс (1553 игры, «Колорадо») и Джером Игинла – 1554 матча.

Рекорд по числу игр в регулярках принадлежит Патрику Марло – 1779.

Овечкин против «Филадельфии»: 0 очков за 13:22 на льду, 3 броска и 1 силовой прием при полезности «0»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Eliteprospects
6 комментариев
Алекс Машина
Ответ ovi1000
Алекс Машина
... но уже с очень плохим КПД.
Воздух греет, много шума и запаха, но едет так себе.
Ответ PinokNogoev
... но уже с очень плохим КПД. Воздух греет, много шума и запаха, но едет так себе.
Механик Лысый фуфло
9 Ришаров и еще всяких личных наград-Первый среди действующих ,рядом Макдэвид, а дальше пропасть-)
