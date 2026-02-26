Овечкин провел 1551-й матч в регулярках НХЛ и вышел на 17-е место в истории лиги, обойдя Дельвеккио. Рекорд у Марло – 1779 игр

Овечкин вышел на 17-е место в истории НХЛ по числу матчей в регулярках.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин провел 1551-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Это достижение покорилось ему в игре с «Филадельфией» (3:1).

40-летний форвард обошел Алекса Дельвеккио и занимает 17-е место в истории лиги по этому показателю. Перед ним идут Брент Бернс (1553 игры, «Колорадо») и Джером Игинла – 1554 матча.

Рекорд по числу игр в регулярках принадлежит Патрику Марло – 1779.

Овечкин против «Филадельфии»: 0 очков за 13:22 на льду, 3 броска и 1 силовой прием при полезности «0»