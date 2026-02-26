Овечкин против «Филадельфии»: 0 очков за 13:22 на льду, 3 броска и 1 силовой прием при полезности «0»

Александр Овечкин не набрал очков в матче против «Филадельфии».

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:1).

40-летний нападающий провел на льду 13:22 (из них 1:39 в большинстве). Отметим, что антирекорд сезона был установлен в прошлой игре с «Нэшвиллом» – 13:15 при 6:32 в большинстве.

Также на счету Овечкина три броска в створ (еще один – в блок) и один силовой прием при показателе полезности «0».

В этом сезоне россиянин набрал 48 (22+26) очков в 60 матчах при полезности «плюс 3».

Тренер «Вашингтона» Карбери: «Овечкин делает то, чего не делал никто в истории хоккея. Он отдохнул и вернется в своей лучшей форме, надеюсь»