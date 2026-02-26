  • Спортс
  • Овечкин против «Филадельфии»: 0 очков за 13:22 на льду, 3 броска и 1 силовой прием при полезности «0»
37

Овечкин против «Филадельфии»: 0 очков за 13:22 на льду, 3 броска и 1 силовой прием при полезности «0»

Александр Овечкин не набрал очков в матче против «Филадельфии».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:1).

40-летний нападающий провел на льду 13:22 (из них 1:39 в большинстве). Отметим, что антирекорд сезона был установлен в прошлой игре с «Нэшвиллом» – 13:15 при 6:32 в большинстве.

Также на счету Овечкина три броска в створ (еще один – в блок) и один силовой прием при показателе полезности «0».

В этом сезоне россиянин набрал 48 (22+26) очков в 60 матчах при полезности «плюс 3».

Тренер «Вашингтона» Карбери: «Овечкин делает то, чего не делал никто в истории хоккея. Он отдохнул и вернется в своей лучшей форме, надеюсь»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoФиладельфия
logoВашингтон
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как и заказывали: хет-трик )
В большинстве балласт, в концовке на лавке. Все стабильно
Дед будвайзером и бургерами заправлялся две недели, еще столько же будет переваривать. В его случае нулевая полезность -- это огромное достижение. Не переживайте, до конца чемпионата напуляет еще 3-4 гола, никакого плей-офф, естественно, не будет.
Неплохой айстайм для маскота
Ответ Sonnyanderson
Неплохой айстайм для маскота
Соня украла мою вчерашнюю шутку про маскота Кросби и теперь бегает с ней по сайту.
Ответ TurboX
Соня украла мою вчерашнюю шутку про маскота Кросби и теперь бегает с ней по сайту.
Ч об этом писал ещё до олимпийской паузы.
Кто у кого украл?)
Даже поищу и скину тебе)
Уже и шакалить не дают 🤣🤣🤣
Когда матч шёл там вроде передача была?
Ответ Владимир
Когда матч шёл там вроде передача была?
Какая передача?
Пока все дома?)
Это был 6-ой матч подряд без голов?
