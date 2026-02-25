Андронов об ОИ-2018: «Мы выступали не под флагом России, но в душе у каждого он был с нами. Знали, ради кого выходим на лед, это давало внутреннюю силу, которую нельзя отнять запретами»

Андронов вспомнил о победе России на Олимпиаде-2018.

Олимпийский чемпион Сергей Андронов вспомнил о победе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане .

На Играх-2018 сборная Олимпийских спортсменов из России завоевала золотые медали, обыграв в финале Германию (4:3 ОТ).

«Восемь лет назад мы сделали то, о чем мечтают с детства. Мы выиграли Олимпиаду, прошли через весь путь – сомнения, боль, радость, и выиграли золотые медали, которые навсегда останутся частью нашей жизни.

Я горжусь каждым из ребят, тренерским штабом, всеми, кто был рядом и верил, даже когда со стороны казалось, что все против нас!

Тогда мы выступали не под нашим флагом, но в душе у каждого из нас он был с нами – в каждой смене, каждом заблокированном броске и каждом голе. Мы знали, ради кого и ради чего выходим на лед, и это давало ту самую внутреннюю силу, которую нельзя отнять никакими запретами.

Я верю, что придет день, когда мы снова выйдем на Олимпиаду под нашим флагом – своим именем, своими цветами, своей музыкой гимна. И мы снова будем сражаться до конца, чтобы вернуть золотые медали уже официально для нашей страны, для тех, кто ждет и верит в нас дома.

Спасибо всем, кто был с нами тогда и остается рядом сейчас. История еще не закончена – самое главное у нашей команды и нашего хоккея еще впереди!», – написал Андронов.