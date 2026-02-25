Карпухин о 4:5 от «Лады»: «Мы проиграли сами себе. В 1-м периоде все получалось, подумали, что игра сделана, стали делать ошибки. Соперник забил, почувствовал кровь»

Карпухин высказался о матче «Ак Барса» против «Лады».

Защитник «Ак Барса » Илья Карпухин высказался об итогах матча против «Лады» (4:5 Б).

По ходу игры клуб из Тольятти отыгрался с 0:3 .

– Мы проиграли игру сами себе. В первом периоде выполняли игровое задание, все получалось. Потом подумали, что игра сделана, сбились на индивидуальные какие-то моменты. Ушли от главной цели – победы. Стали делать ошибки.

Соперник забил гол, вернулся в игру, почувствовал кровь. Хорошо, что переломили. Нам нужно играть солиднее. Мы не имеем права пропускать четыре подряд, ведя в счете 3:0.

– А что произошло во втором периоде?

– Сложно сказать, что именно произошло. Когда выполняем игровое задание, все идет хорошо. Когда начинаем придумывать, создаем проблемы сами себе.

– В каком состоянии команда готовилась к этому матчу?

– Календарь составляется в начале чемпионата. Мы заранее знали о том, с кем и когда будем играть. Физическое состяние отличное, – сказал Карпухин.