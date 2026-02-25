  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Карпухин о 4:5 от «Лады»: «Мы проиграли сами себе. В 1-м периоде все получалось, подумали, что игра сделана, стали делать ошибки. Соперник забил, почувствовал кровь»
2

Карпухин о 4:5 от «Лады»: «Мы проиграли сами себе. В 1-м периоде все получалось, подумали, что игра сделана, стали делать ошибки. Соперник забил, почувствовал кровь»

Карпухин высказался о матче «Ак Барса» против «Лады».

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался об итогах матча против «Лады» (4:5 Б).

По ходу игры клуб из Тольятти отыгрался с 0:3.

– Мы проиграли игру сами себе. В первом периоде выполняли игровое задание, все получалось. Потом подумали, что игра сделана, сбились на индивидуальные какие-то моменты. Ушли от главной цели – победы. Стали делать ошибки.

Соперник забил гол, вернулся в игру, почувствовал кровь. Хорошо, что переломили. Нам нужно играть солиднее. Мы не имеем права пропускать четыре подряд, ведя в счете 3:0.

– А что произошло во втором периоде?

– Сложно сказать, что именно произошло. Когда выполняем игровое задание, все идет хорошо. Когда начинаем придумывать, создаем проблемы сами себе.

– В каком состоянии команда готовилась к этому матчу?

– Календарь составляется в начале чемпионата. Мы заранее знали о том, с кем и когда будем играть. Физическое состяние отличное, – сказал Карпухин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoКХЛ
logoИлья Карпухин
logoЛада
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Так у вас почти в каждой игре так . Давно не новость , что вы рекордсмены в потере пеимущества в 2-3 шайбы. Анвару отдельный поклон ,комманду контролировать не может. И это перед плей офф
Ответ Антон Сергеевич_1116627266
Так у вас почти в каждой игре так . Давно не новость , что вы рекордсмены в потере пеимущества в 2-3 шайбы. Анвару отдельный поклон ,комманду контролировать не может. И это перед плей офф
Не умеет управлять игрой со скамейки главный тренер,
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Собрали детские фотографии хоккеистов в новом тесте. Многих узнать невозможно
27 февраля, 03:50Тесты и игры
Десятков о камбэке с «Ак Барсом»: «Хорошо, что было достаточно времени вернуться в игру. Ребята молодцы, что не затянули с этим»
25 февраля, 20:12
Канада ввела санкции против президента «Ак Барса» Маганова, «Татнефти», а также «Роснефти» – генерального спонсора ЦСКА
24 февраля, 20:59
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
37 минут назадLive
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
вчера, 16:30
Рекомендуем