Десятков о камбэке с «Ак Барсом»: «Хорошо, что было достаточно времени вернуться в игру. Ребята молодцы, что не затянули с этим»

Десятков высказался о волевой победе «Лады» над «Ак Барсом» .

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о волевой победе в матче с «Ак Барсом» (5:4 Б).

По ходу матча «Лада » отыгралась с 0:3 .

– Не открою секретов тут. Плохо начали, соперник этим воспользовался. Был активнее, был более конкретным. В борьбе проигрывали много.

Пришлось после первого периода да и в процессе первого периода перестраиваться, менять состав и сочетания. Но на второй вышли и вернулись в игру.

Что касается концовки, то должны были реализовывать моменты в большинстве. Но что ни делается, то к лучшему.

– Правильно отреагировали хоккеисты на пропущенные шайбы?

– Хорошо, что было достаточно времени вернуться в игру. Ребята молодцы, что с этим не затянули.

– Потеряли шансы на плей‑офф. Думали о том, что если бы с самого начала сезона возглавляли команду, то было бы больше шансов на это?

– Да нет, не думаю об этом. Когда меня пригасили в «Ладу», я шел уверенным, что что‑то получится. Жаль, что не сразу все заработало. Так или иначе работа видна. Но глобально хотелось бы видеть другой результат, – сказал Десятков.