  Никитин о 5-минутном штрафе Дроздова за удар клюшкой между ног Душаку: «Это не мужской хоккей, идем непонятно куда. Это даже не про ЦСКА, а про лигу, так нельзя»
Никитин о 5-минутном штрафе Дроздова за удар клюшкой между ног Душаку: «Это не мужской хоккей, идем непонятно куда. Это даже не про ЦСКА, а про лигу, так нельзя»

Никитин высказался о 5-минутных удалениях за удар клюшкой.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча с «Нефтехимиком» (2:0) высказался о пятиминутных удалениях за удар клюшкой.

В конце второго периода форвард ЦСКА Иван Дроздов был удален на пять минут за удар клюшкой между ног форварду Джозефу Душаку.

– Хочу обратить внимание на пятиминутные удаления. Это не мужской хоккей, мы идем непонятно куда.

Народ не то что пользуется, понимаю, они на команду стараются. Это даже не про ЦСКА, а про лигу. Так нельзя.

Парни – молодчики. То пятиминутное удаление дало им тонус.

– Клим Костин не доиграл матч. Получил повреждение?

– В данном случае это как раз про мужской хоккей. Шайба попала в палец, он терпел, обезболивал его, – сказал Никитин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Это уже третье подобное нарушение у ЦСКА, и, соответственно, заявление Никитина по поводу ударов клюшкой между ног за относительно короткое время. Может, просто научить своих хоккеистов не бить соперников между ног?
А когда кто нибудь так ударит игрока ЦСКА,что он скажет 😁
Ответ el shaarawy92
А когда кто нибудь так ударит игрока ЦСКА,что он скажет 😁
А игроки ЦСКА будут терпеть, вставать и продолжать играть в хоккей!!!
Ответ el shaarawy92
А когда кто нибудь так ударит игрока ЦСКА,что он скажет 😁
Из творчества Ротенберга : "Яйца в кулак и на пятак !")
Палец Никитина
Лучше б промолчал
Никитин прикидывается, что не знает правил, где даже за попытку такого нарушения 5 минут прописаны без вариантов? Суровое наказание удивляет, а зачем этим занимаются его хоккеисты нет. Удары клюшкой между ног, действительно, не мужской хоккей.
Ответ Приорат70
Никитин прикидывается, что не знает правил, где даже за попытку такого нарушения 5 минут прописаны без вариантов? Суровое наказание удивляет, а зачем этим занимаются его хоккеисты нет. Удары клюшкой между ног, действительно, не мужской хоккей.
больше даже,не мужской поступок
Знаем мы этого товарища. Говорить красиво от умеет. Особенно если речь про порядочность и мужские поступки.
Так Дроздов мог не бить клюшкой между ног, зная, что за такое 5 минут дают? Или Никитин им говорит бить, а соперники - мужицкие мужики, и должно прокатить?
Рекомендуем