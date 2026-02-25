Никитин о 5-минутном штрафе Дроздова за удар клюшкой между ног Душаку: «Это не мужской хоккей, идем непонятно куда. Это даже не про ЦСКА, а про лигу, так нельзя»

Никитин высказался о 5-минутных удалениях за удар клюшкой.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча с «Нефтехимиком » (2:0) высказался о пятиминутных удалениях за удар клюшкой.

В конце второго периода форвард ЦСКА Иван Дроздов был удален на пять минут за удар клюшкой между ног форварду Джозефу Душаку .

– Хочу обратить внимание на пятиминутные удаления. Это не мужской хоккей, мы идем непонятно куда.

Народ не то что пользуется, понимаю, они на команду стараются. Это даже не про ЦСКА, а про лигу. Так нельзя.

Парни – молодчики. То пятиминутное удаление дало им тонус.

– Клим Костин не доиграл матч. Получил повреждение?

– В данном случае это как раз про мужской хоккей. Шайба попала в палец, он терпел, обезболивал его, – сказал Никитин.