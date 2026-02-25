  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Брэди Ткачак о встрече с Трампом: «Это было потрясающе. Время пролетело так быстро... это был невероятный опыт»
10

Брэди Ткачак о встрече с Трампом: «Это было потрясающе. Время пролетело так быстро... это был невероятный опыт»

Брэди Ткачак высказался о встрече с Дональдом Трампом.

Нападающий «Оттавы» и сборной США Брэди Ткачак высказался о встрече с Дональдом Трампом.

24 февраля президент США принял национальную команду в Белом доме.

22 февраля сборная завоевала золото на Олимпиаде впервые за 46 лет. Напомним, в 1980-м американцы выиграли после «Чуда на льду» – неожиданной победы над СССР. 

«Это было потрясающе. Просто получить такую ​​возможность, я невероятно благодарен и благословлен тем, что оказался в таком положении.

Время пролетело так быстро... это действительно был невероятный опыт», – сказал Брэди Ткачак.

Мэттью Ткачак о Трампе: «Для нас большая честь представлять его и сотни миллионов людей по всей стране и привезти домой золотую медаль»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportskeeda
logoБрэди Ткачак
logoНХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
Политика
logoОттава
logoДональд Трамп
Олимпиада-2030
logoСборная США по хоккею
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кит воспитал двух безумно крутых засранцев.
Ответ ЗлойМайор
Кит воспитал двух безумно крутых засранцев.
Троих, если учитывать Куинна.
Мне, пожалуйста, контейнер попкорна) фанаты Оттавы намерены выжить Брэди из команды. Посмотрим, чем закончится эта суета)
Ответ Hivaga22
Мне, пожалуйста, контейнер попкорна) фанаты Оттавы намерены выжить Брэди из команды. Посмотрим, чем закончится эта суета)
Тогда заберём Братанчика в Флориду
Ответ August_1116468707
Тогда заберём Братанчика в Флориду
Оттава аж девочек-хоккеисток позвала на подкаст, чтобы утихомирить народ.

Флорида сама тушит пожары - Барковым) запостили в соцсетях видео с капитаном, и самые разъяренные фанаты начали писать с придыханием) вообще старшему Ткачаку повезло, что он играет за самый трампистский штат, и там он скорее вписывается в аудиторию) Так что Флорида меньше всего сейчас нуждается в антикризе.

У Нью-Джерси Хьюз вышел на лёд и сказал, что он очень, очень сильно гордится женской и мужской сборными. Мать Хьюзов выступила в видеоролике, про своих сыновей ни слова не сказала, только о том, как трудно было выиграть девочкам и какие они молодцы)

В Торонто фанаты спрашивают, как получилось, что капитаном канадской команды стал американец. Предлагают продать мекса за пачку начос)

Весело в НХЛ сегодня)
Брэди, шухер, шухер !!!!
Бешеные либерасты атакуют !!!!
И тишина… Местным соевым это далеко не интересно 😂
Ответ serg215
И тишина… Местным соевым это далеко не интересно 😂
Не-не !
Пишут - просто это же хоккей , а не футбол .
При всем уважении
Носит ли педодед памперс?
Действительно ли от него воняет фекалиями?
Основные вопросы остались неосвещенными
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник Швеции Далин о том, что не выходил на лед в овертайме матча с США на ОИ: «Это не мое решение. Я был готов играть»
24 февраля, 07:15
Братья Хьюзы, какими их не знали: уходили с катка только ради пиццы, радовались голу США в канадском ресторане
23 февраля, 22:05
Как Америка встретила победу США на Олимпиаде: Хеллибака носили на руках, фанаты Канады в отчаянии
23 февраля, 07:20
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
36 минут назадLive
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
вчера, 16:30
Рекомендуем