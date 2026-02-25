Брэди Ткачак о встрече с Трампом: «Это было потрясающе. Время пролетело так быстро... это был невероятный опыт»
Брэди Ткачак высказался о встрече с Дональдом Трампом.
Нападающий «Оттавы» и сборной США Брэди Ткачак высказался о встрече с Дональдом Трампом.
24 февраля президент США принял национальную команду в Белом доме.
22 февраля сборная завоевала золото на Олимпиаде впервые за 46 лет. Напомним, в 1980-м американцы выиграли после «Чуда на льду» – неожиданной победы над СССР.
«Это было потрясающе. Просто получить такую возможность, я невероятно благодарен и благословлен тем, что оказался в таком положении.
Время пролетело так быстро... это действительно был невероятный опыт», – сказал Брэди Ткачак.
Мэттью Ткачак о Трампе: «Для нас большая честь представлять его и сотни миллионов людей по всей стране и привезти домой золотую медаль»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportskeeda
Флорида сама тушит пожары - Барковым) запостили в соцсетях видео с капитаном, и самые разъяренные фанаты начали писать с придыханием) вообще старшему Ткачаку повезло, что он играет за самый трампистский штат, и там он скорее вписывается в аудиторию) Так что Флорида меньше всего сейчас нуждается в антикризе.
У Нью-Джерси Хьюз вышел на лёд и сказал, что он очень, очень сильно гордится женской и мужской сборными. Мать Хьюзов выступила в видеоролике, про своих сыновей ни слова не сказала, только о том, как трудно было выиграть девочкам и какие они молодцы)
В Торонто фанаты спрашивают, как получилось, что капитаном канадской команды стал американец. Предлагают продать мекса за пачку начос)
Весело в НХЛ сегодня)
