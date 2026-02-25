  • Спортс
  • Гришин о 0:2 от ЦСКА: «У «Нефтехимика» кризис в атаке. Соперник все накрывал, мы не нашли никаких вариантов впереди. Счет по делу»
Гришин о 0:2 от ЦСКА: «У «Нефтехимика» кризис в атаке. Соперник все накрывал, мы не нашли никаких вариантов впереди. Счет по делу»

Гришин высказался о матче «Нефтехимика» с ЦСКА.

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался после матча против ЦСКА (0:2).

– Сегодня не было шансов в атаке, соперник все накрывал, мы не нашли никаких вариантов впереди. Единственное, буллит к нам прилетел, но и то не реализовали. Счет по делу. Мне не понравилась игра определенных игроков, поэтому решил сделать некоторые перестановки.

Белозеров завтра едет делать МРТ. Он боец и при любой возможности идет на лед. После обследования решим, поедет ли он на Дальний Восток.

У нас кризис в атаке, мы не забиваем много голов. Мы много тренируемся в этом плане, но в играх не получается. Никакой самоуверенности у нас нет, мы идем от матча к матчу. Даже сегодня мы играли неплохо, но соперник не дал ничего сделать. Мы стараемся направить ребят, чтобы они брали игру на себя.

– Почему Федотов пошел на буллит?

– Белозерова нет, Артамонова нет. Макс уверенно выглядел, мы друг другу кивнули и он пошел исполнять, – сказал Гришин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Все четко сказал- не забили потому что не могли и соперник не дал ничего сделать, воду не лил, щеки не надувал, сказал все как есть.
