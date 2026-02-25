«Лада» отыгралась с 0:3 и победила «Ак Барс» – 5:4 по буллитам. Савчук, Михайлов и Тянулин набрали по 2 очка

«Лада» отыгралась с 0:3 и победила «Ак Барс».

«Лада» одержала волевую победу над «Ак Барсом » (5:4 Б) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Решающий буллит забил Дмитрий Кугрышев .

По ходу матча «Лада » отыгралась с 0:3. По 2 (1+1) очка в составе клуба из Тольятти набрали Райли Савчук, Никита Михайлов и Артур Тянулин .

На данный момент «Лада» идет на 10-м месте в таблице Запада с 43 очками в 61 игре.

«Ак Барс» занимает 3-е место на Востоке с 81 баллом в 59 матчах.