«Динамо» Минск разгромило «Сочи» – 7:2, Шипачев набрал 1+2, Бориков сделал дубль. Команда Квартальнова идет 2-й на Западе
«Динамо» Минск выиграло 3 из 4 последних матчей в КХЛ.
Минское «Динамо» разгромило «Сочи» со счетом 7:2 в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард минского клуба Вадим Шипачев отметился 3 (1+2) очками. Егор Бориков сделал дубль, Вадим Мороз и Тай Смит набрали по 2 (1+1) балла.
«Динамо» одержало 3-ю победу в 4 последних матчах.
На данный момент команда тренера Дмитрия Квартальнова идет на 2-м месте в таблице Запада с 80 очками в 60 играх.
«Сочи» занимает 11-е место на Западе с 40 баллами в 57 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Единственный плюс для хозяев: обе драки закончились их победой.
Дождь - да. Наверняка многих, кто собирался подъехать в Большой,
погода заставила поменять планы.
По поводу "равнодушия к результату" не согласен.
Просто у ХК Сочи на данный момент объективно существенно ниже класс исполнителей.
Но даже с этим набором игроков, под настроение, сочинцы проводили хорошие матчи с Динамо (Москва), СКА, ЦСКА. Уверен: будь у ХК Сочи главным тренером Тамбиев или тот же Квартальнов, результаты даже при этом подборе игроков были иными.
Про БПЛА. Вряд ли семья сочинцев, приехавшая 23 февраля на хоккей и прошедшая все процедуры с задержкой начала матча и эвакуацией после первого периода, захочет через день ехать под дождём на следующую игру. Меня удивило наличие 3000 таких энтузиастов.