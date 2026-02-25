«Динамо» Минск разгромило «Сочи» – 7:2, Шипачев набрал 1+2, Бориков сделал дубль. Команда Квартальнова идет 2-й на Западе

«Динамо» Минск выиграло 3 из 4 последних матчей в КХЛ.

Минское «Динамо» разгромило «Сочи» со счетом 7:2 в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард минского клуба Вадим Шипачев отметился 3 (1+2) очками. Егор Бориков сделал дубль, Вадим Мороз и Тай Смит набрали по 2 (1+1) балла.

«Динамо » одержало 3-ю победу в 4 последних матчах.

На данный момент команда тренера Дмитрия Квартальнова идет на 2-м месте в таблице Запада с 80 очками в 60 играх.

«Сочи» занимает 11-е место на Западе с 40 баллами в 57 матчах.