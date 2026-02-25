«Динамо» Минск разгромило «Сочи» – 7:2, Шипачев набрал 1+2, Бориков сделал дубль. Команда Квартальнова идет 2-й на Западе

  • Спортс
«Динамо» Минск выиграло 3 из 4 последних матчей в КХЛ.

«Динамо» Минск выиграло 3 из 4 последних матчей в КХЛ.

Минское «Динамо» разгромило «Сочи» со счетом 7:2 в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард минского клуба Вадим Шипачев отметился 3 (1+2) очками. Егор Бориков сделал дубль, Вадим Мороз и Тай Смит набрали по 2 (1+1) балла.

«Динамо» одержало 3-ю победу в 4 последних матчах.

На данный момент команда тренера Дмитрия Квартальнова идет на 2-м месте в таблице Запада с 80 очками в 60 играх.

«Сочи» занимает 11-е место на Западе с 40 баллами в 57 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
Канадцы американцы сегодня как раз больше на чиле, Энас обычно 3 очка забирает, сегодня одно. Вот Липский и Бориков это наши специалисты по Сочи.
У минчан перед этим матчем было меньше времени на отдых и, казалось бы, у хозяев будет возможность побороться за очки с одним из лидеров Запада. Однако, все десять минских канадцев-американцев, а также ветеран Шипачев с самого начала играли так, как будто этот матч был для них очень важен - то есть, как настоящие профессионалы. Сочинцы в очередной раз показали отсутствие обороны и равнодушие как к результату, так и к 3000 болельщиков, сумевших добраться в Сириус под ливневым дождем и атаками BPLA. Понятно, что сезон южане опять провалили, но ведь можно достойно провести хотя бы последние домашние матчи. Надеюсь, для Дмитрия Михайлова этот сезон будет последним в КХЛ в качестве главного тренера.
Единственный плюс для хозяев: обе драки закончились их победой.
Ответ rinat_rin
У минчан перед этим матчем было меньше времени на отдых и, казалось бы, у хозяев будет возможность побороться за очки с одним из лидеров Запада. Однако, все десять минских канадцев-американцев, а также ветеран Шипачев с самого начала играли так, как будто этот матч был для них очень важен - то есть, как настоящие профессионалы. Сочинцы в очередной раз показали отсутствие обороны и равнодушие как к результату, так и к 3000 болельщиков, сумевших добраться в Сириус под ливневым дождем и атаками BPLA. Понятно, что сезон южане опять провалили, но ведь можно достойно провести хотя бы последние домашние матчи. Надеюсь, для Дмитрия Михайлова этот сезон будет последним в КХЛ в качестве главного тренера. Единственный плюс для хозяев: обе драки закончились их победой.
Справедливости ради атак БПЛА на Сочи и Сириус сегодня не было.
Дождь - да. Наверняка многих, кто собирался подъехать в Большой,
погода заставила поменять планы.
По поводу "равнодушия к результату" не согласен.
Просто у ХК Сочи на данный момент объективно существенно ниже класс исполнителей.
Ответ Viktorovich67
Справедливости ради атак БПЛА на Сочи и Сириус сегодня не было. Дождь - да. Наверняка многих, кто собирался подъехать в Большой, погода заставила поменять планы. По поводу "равнодушия к результату" не согласен. Просто у ХК Сочи на данный момент объективно существенно ниже класс исполнителей.
Про класс не спорю, но счет 0:2 к 9-й минуте, без попыток хотя бы войти в зону соперника - это ли не говорит об отсутствии желания бороться? То, что класс тренеров и половины игроков ХК Сочи не соответствует уровню КХЛ - это к генеральному директору клуба И. Григоренко. В разгар сезона избавился от Тянулина, Гараева, Ибрагимова, но нашёл место в основе (и деньги) для Третьяка, Сушко, Хохлова и Башкирова. Даже легионеры команды Боден и Биттен постепенно "просОчились" и перестали напрягаться - в отличие от минских, которые честно отрабатывают свои деньги.
Но даже с этим набором игроков, под настроение, сочинцы проводили хорошие матчи с Динамо (Москва), СКА, ЦСКА. Уверен: будь у ХК Сочи главным тренером Тамбиев или тот же Квартальнов, результаты даже при этом подборе игроков были иными.
Про БПЛА. Вряд ли семья сочинцев, приехавшая 23 февраля на хоккей и прошедшая все процедуры с задержкой начала матча и эвакуацией после первого периода, захочет через день ехать под дождём на следующую игру. Меня удивило наличие 3000 таких энтузиастов.
