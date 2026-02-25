ЦСКА всухую победил «Нефтехимик» – 2:0, Гамзин сделал 15 сэйвов. Команда Никитина идет 5-й на Западе

ЦСКА всухую победил «Нефтехимик» в КХЛ.

ЦСКА победил «Нефтехимик » (2:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь клуба из Москвы Дмитрий Гамзин отразил все 15 бросков по своим воротам.

Авторами шайб стали Дмитрий Бучельников и Максим Соркин .

На данный момент ЦСКА под руководством тренера Игоря Никитина идет на 5-м месте в таблице Запада с 72 очками в 59 играх.

«Нефтехимик» занимает 6-е место на Востоке с 63 баллами в 60 матчах.