ЦСКА всухую победил «Нефтехимик» – 2:0, Гамзин сделал 15 сэйвов. Команда Никитина идет 5-й на Западе
ЦСКА всухую победил «Нефтехимик» в КХЛ.
ЦСКА победил «Нефтехимик» (2:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Вратарь клуба из Москвы Дмитрий Гамзин отразил все 15 бросков по своим воротам.
Авторами шайб стали Дмитрий Бучельников и Максим Соркин.
На данный момент ЦСКА под руководством тренера Игоря Никитина идет на 5-м месте в таблице Запада с 72 очками в 59 играх.
«Нефтехимик» занимает 6-е место на Востоке с 63 баллами в 60 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Дима красавец! Хотя они особо и не тревожили кроме буллита который судьи придумали!
С победой , с очень нужной победой, победой которая должна дать уверенность.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем