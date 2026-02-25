  • Спортс


«Вашингтон» поместит Милано на драфт отказов. Клуб хочет отправить форварда в АХЛ (Том Гулитти)

«Вашингтон» поместит Милано на драфт отказов.

«Вашингтон» поместит форварда Сонни Милано на драфт отказов.

Об этом сообщает журналист Том Гулитти.

29-летнего хоккеиста сможет забрать себе любая другая команда НХЛ в течение 24 часов.

«Сегодня в 14:00 по восточному времени (22:00 по московскому времени – Спортс”) «Кэпиталс» выставят Сонни Милано на драфт отказов с целью отправить его в «Херши» из АХЛ.

Он был внесен в список игроков, не входящих в основной состав, а Коннор Макмайкл выведен из списка травмированных», – написал Гулитти.

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 Милано провел 31 матч и набрал 8 (4+4) очков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Тома Гулитти
Сонни идеально в КХЛ вписался бы, Ови надо поработать с ним ;)
Король свободного льда. Пора уезжать в КХЛ.
Очень маленький выхлоп от него, в последних 8 матчах только одна передача из полезных действий. А ведь подавал много надежд еще по молодежке. Возможно, еще найдет себя в другой команде.
Ответ Don_Krebs
Очень маленький выхлоп от него, в последних 8 матчах только одна передача из полезных действий. А ведь подавал много надежд еще по молодежке. Возможно, еще найдет себя в другой команде.
Так и есть.А если ещё учитывать травматичность и сколько дней ,за последние годы, просидел в лазарете,то он действительно не помощник и мало кому будет нужен.
Из Херши дорога одна - КХЛ
Сонни давай к нам! В КХЛ ! Эти черти губят твою карьеру!
Нужно было это сделать месяца 3 назад и лучше дать какую-то практику Мирошниченко
