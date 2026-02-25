«Вашингтон» поместит Милано на драфт отказов. Клуб хочет отправить форварда в АХЛ (Том Гулитти)

«Вашингтон» поместит Милано на драфт отказов.

«Вашингтон » поместит форварда Сонни Милано на драфт отказов.

Об этом сообщает журналист Том Гулитти.

29-летнего хоккеиста сможет забрать себе любая другая команда НХЛ в течение 24 часов.

«Сегодня в 14:00 по восточному времени (22:00 по московскому времени – Спортс”) «Кэпиталс» выставят Сонни Милано на драфт отказов с целью отправить его в «Херши » из АХЛ .

Он был внесен в список игроков, не входящих в основной состав, а Коннор Макмайкл выведен из списка травмированных», – написал Гулитти.

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 Милано провел 31 матч и набрал 8 (4+4) очков.