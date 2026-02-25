Роман Ротенберг: «Золото Пхенчхана – опора и источник вдохновения для новых побед. Эта история достойна экранизации! Уверен, что фильм про ОИ-2018 станет шедевром»

Роман Ротенберг высказался о победе России на Олимпиаде-2018.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о победе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

На Играх-2018 сборная Олимпийских спортсменов из России завоевала золотые медали, обыграв в финале Германию (4:3 ОТ).

Ротенберг был главой штаба сборной на турнире.

«Сегодня исполняется 8 лет со дня, который навсегда останется в истории нашего хоккея, в памяти миллионов российских болельщиков. Для меня эта победа пока остается главной в жизни. 25 февраля 2018 года сборная России завоевала олимпийское золото в Пхенчхане – первое за 26 лет!

Это был один из самых сложных турниров в моей карьере. Подготовку к нему мы начали заранее, как только пришли работать в Федерацию хоккея России. За год до Игр мы посылали в Пхенчхан делегации, наша сборная играла товарищеские матчи с Кореей, чтобы опробовать лед и изучить арену.

Каждая позиция в составе была подобрана до мелочей. Мы постарались сделать так, чтобы в нашей сборной были сильнейшие игроки, уже имеющие опыт побед на чемпионате мира, Кубке Стэнли. Кроме того, целенаправленно заводили в основу молодых ребят: те же Никита Гусев и Кирилл Капризов не имели регалий, но мы верили в них, подводили их подготовку к турниру – и это сработало.

Наша сборная могла быть сильнее, но мы не досчитались в составе Сергея Плотникова и Валерия Ничушкина , которых организаторы отцепили от Игр без объяснения причин. Каждый день подготовки сопровождался нервотрепкой, возникавшей по независящим от нас причинам. Но мы были к этому готовы и держали удар.

Само участие в Олимпиаде было под большим вопросом. Нам удалось убедить высшее руководство страны, что поездка на Игры нужна России. И тогда нам была поставлена одна единственная задача: выиграть несмотря ни на что!

Работать под таким давлением, когда у вас нет права на ошибку, было невероятно сложно. Мы уступили в первом же матче Словакии, и давление возросло многократно. Но эта небольшая осечка пошла только на пользу: она сплотила команду, мы поменяли роли многих игроков. Каждый воспринял изменение как должное, и коллектив заработал, как единый механизм.

Даже в финальном матче, когда все складывалось не в нашу пользу, мы до конца верили в победу. Нам противостояла очень сильная сборная Германии . Многими тогда она воспринималась, как команда-сенсация. По ходу плей-офф она обыграла сильные сборные Швейцарии, Швеции и Канады! И с таким же планом на игру вышла побеждать и нас.

До последней секунды каждый член нашей команды верил в успех! То, что мы выстраивали годами, сработало в финальном матче: наша физическая подготовка, начавшаяся за месяц до турнира, психология, философия победителей, ответственность друг перед другом и перед всей страной. Эта история достойна экранизации! Уверен, что фильм про победу на ОИ-2018 станет шедевром.

Спасибо всем, кто был частью этой истории. Игрокам, тренерскому штабу, персоналу, руководству, Олимпийскому комитету России, партнерам и спонсорам. Спасибо болельщикам – ваша поддержка была нашей силой.

Золото Пхенчхана – это опора и источник вдохновения для новых побед. Мы обязательно вернемся на международную арену – и будем еще сильнее», – написал Ротенберг.