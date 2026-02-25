  • Спортс
  • Роман Ротенберг: «Золото Пхенчхана – опора и источник вдохновения для новых побед. Эта история достойна экранизации! Уверен, что фильм про ОИ-2018 станет шедевром»
70

Роман Ротенберг: «Золото Пхенчхана – опора и источник вдохновения для новых побед. Эта история достойна экранизации! Уверен, что фильм про ОИ-2018 станет шедевром»

Роман Ротенберг высказался о победе России на Олимпиаде-2018.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о победе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. 

На Играх-2018 сборная Олимпийских спортсменов из России завоевала золотые медали, обыграв в финале Германию (4:3 ОТ).

Ротенберг был главой штаба сборной на турнире.

«Сегодня исполняется 8 лет со дня, который навсегда останется в истории нашего хоккея, в памяти миллионов российских болельщиков. Для меня эта победа пока остается главной в жизни. 25 февраля 2018 года сборная России завоевала олимпийское золото в Пхенчхане – первое за 26 лет!

Это был один из самых сложных турниров в моей карьере. Подготовку к нему мы начали заранее, как только пришли работать в Федерацию хоккея России. За год до Игр мы посылали в Пхенчхан делегации, наша сборная играла товарищеские матчи с Кореей, чтобы опробовать лед и изучить арену.

Каждая позиция в составе была подобрана до мелочей. Мы постарались сделать так, чтобы в нашей сборной были сильнейшие игроки, уже имеющие опыт побед на чемпионате мира, Кубке Стэнли. Кроме того, целенаправленно заводили в основу молодых ребят: те же Никита Гусев и Кирилл Капризов не имели регалий, но мы верили в них, подводили их подготовку к турниру – и это сработало.

Наша сборная могла быть сильнее, но мы не досчитались в составе Сергея Плотникова и Валерия Ничушкина, которых организаторы отцепили от Игр без объяснения причин. Каждый день подготовки сопровождался нервотрепкой, возникавшей по независящим от нас причинам. Но мы были к этому готовы и держали удар.

Само участие в Олимпиаде было под большим вопросом. Нам удалось убедить высшее руководство страны, что поездка на Игры нужна России. И тогда нам была поставлена одна единственная задача: выиграть несмотря ни на что!

Работать под таким давлением, когда у вас нет права на ошибку, было невероятно сложно. Мы уступили в первом же матче Словакии, и давление возросло многократно. Но эта небольшая осечка пошла только на пользу: она сплотила команду, мы поменяли роли многих игроков. Каждый воспринял изменение как должное, и коллектив заработал, как единый механизм.

Даже в финальном матче, когда все складывалось не в нашу пользу, мы до конца верили в победу. Нам противостояла очень сильная сборная Германии. Многими тогда она воспринималась, как команда-сенсация. По ходу плей-офф она обыграла сильные сборные Швейцарии, Швеции и Канады! И с таким же планом на игру вышла побеждать и нас.

До последней секунды каждый член нашей команды верил в успех! То, что мы выстраивали годами, сработало в финальном матче: наша физическая подготовка, начавшаяся за месяц до турнира, психология, философия победителей, ответственность друг перед другом и перед всей страной. Эта история достойна экранизации! Уверен, что фильм про победу на ОИ-2018 станет шедевром.

Спасибо всем, кто был частью этой истории. Игрокам, тренерскому штабу, персоналу, руководству, Олимпийскому комитету России, партнерам и спонсорам. Спасибо болельщикам – ваша поддержка была нашей силой.

Золото Пхенчхана – это опора и источник вдохновения для новых побед. Мы обязательно вернемся на международную арену – и будем еще сильнее», – написал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
70 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я уже устал от побед нашей страны во всех сферах. Давайте отдохнём, пожалуйста?
Ответ Андрей Б@широв
Я уже устал от побед нашей страны во всех сферах. Давайте отдохнём, пожалуйста?
"Мы побеждаем так, как никогда раньше. Люди говорят мне "сэр, мы больше не можем, слишком много побед, мы не знаем, что делать". Но я говорю нет! Мы будем побеждать ещё больше".(с)
Ответ Сергей К
"Мы побеждаем так, как никогда раньше. Люди говорят мне "сэр, мы больше не можем, слишком много побед, мы не знаем, что делать". Но я говорю нет! Мы будем побеждать ещё больше".(с)
Ну там то хоть победы есть, в Венесуэле и хоккее) а тут даже ЖКХ и огурцы нас побеждают
С грехом пополам выиграть у Германии, которая при нормальном составе участников просто днище это не повод для гордости. Победили и забыли. По прошествии стольких лет призывать гордиться ничтожной победой это позорить российский хоккей. Хотя сейчас и достойное поражение в серии с беларусами становится предметом гордости. Как никак там именно Роман заправляет в этих хоккейных потешках.
Ответ agentkuper
С грехом пополам выиграть у Германии, которая при нормальном составе участников просто днище это не повод для гордости. Победили и забыли. По прошествии стольких лет призывать гордиться ничтожной победой это позорить российский хоккей. Хотя сейчас и достойное поражение в серии с беларусами становится предметом гордости. Как никак там именно Роман заправляет в этих хоккейных потешках.
да не про это надо снимать
например концовка, пк, и как раз с трибуны Роман кричит "Никита! Под ворота и с лопаты!"
вот так надо снимать
есть же главный герой в конце концов. и мы понимаем кто это, наш незаметный трудяга, не выходивший на лёд, но победивший всех
ну и прочие эмоциональные вещи, как например аппарат с капучино выдавал ему чуть тёплый кофе, а не горячий, но он превозмог
Ответ agentkuper
С грехом пополам выиграть у Германии, которая при нормальном составе участников просто днище это не повод для гордости. Победили и забыли. По прошествии стольких лет призывать гордиться ничтожной победой это позорить российский хоккей. Хотя сейчас и достойное поражение в серии с беларусами становится предметом гордости. Как никак там именно Роман заправляет в этих хоккейных потешках.
а че тогда 4 года спустя не победили?
Разносторонне-талантливый ты наш. Может и в кино сам снимешься? Поди не меньше 800 фильмов посмотрел.
Ответ Kabardinka
Разносторонне-талантливый ты наш. Может и в кино сам снимешься? Поди не меньше 800 фильмов посмотрел.
снимется, снимется... в рубрике "криминальная хроника".))
Ответ Б.И.С.
снимется, снимется... в рубрике "криминальная хроника".))
Каково же было удивление оперативников.. (с)
Это был самый СЛАБЫЙ хоккейный турнир в истории Олимпиад !! Германия в финале !! Всё что вам надо знать про этот турнир ... Рома фильм про эту победу снимать не надо - фильм провалится в прокате ещё до начала съёмок !!!
Ответ Альваро Рекоба
Это был самый СЛАБЫЙ хоккейный турнир в истории Олимпиад !! Германия в финале !! Всё что вам надо знать про этот турнир ... Рома фильм про эту победу снимать не надо - фильм провалится в прокате ещё до начала съёмок !!!
Это надо фильм про немцев снимать. Как они дошли до финала и чудом не стали чемпионами))
Годами готовились отскакивать от немцев?
А фильм про ОИ 14 года не хочешь снять? Дома, родные трибуны, поддержка... Сочи! Атмосфернее гораздо, не так ли? Вот это был бы шедевр
Тогда стыдно было смотреть, как еле еле с немцами играли, и чуть не продули, а пересматривать это в кино не хочется от слова совсем. Без игроков НХЛ в целом смотрелось, что-то второго сорта, это касалось как наших, так и соперников.
Да, главное доверить фильм Андреасяну - успех гарантирован! Дикие сборы! Все "Аватары" нервно курят в сторонке!
Ответ mikhaylov.serg67
Да, главное доверить фильм Андреасяну - успех гарантирован! Дикие сборы! Все "Аватары" нервно курят в сторонке!
На всякий случай стоит забанить на месяц в кинотеатрах абсолютно все другие фильмы, в период проката этого шедевра. И за бюджетный счет сводить на этот шедевр всех хотя бы московских школьников. И тогда по сборам даже Чебурашка не устоит.
потешные войска. наши дни.
Что-то его прорвало сегодня... Горшочек, не вари!
Рекомендуем