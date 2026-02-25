Савчук побил рекорд «Лады» в КХЛ по очкам за одну регулярку. У форварда 42 балла в 61 игре
Савчук побил рекорд «Лады» по очкам за одну регулярку.
Нападающий «Лады» Райли Савчук побил клубный рекорд по очкам за одну регулярку.
Форвард набрал 2 (1+1) балла в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:3, 3-й период).
Всего на его счету теперь 42 (21+21) очка в 61 игре сезона-2025/26.
Он побил клубный рекорд в КХЛ, установленный Никитой Филатовым (40 баллов).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
