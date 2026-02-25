Видео
6

Усов подрался с Башкировым в матче «Динамо» Минск против «Сочи»

Хоккеисты «Сочи» и  минского «Динамо» подрались в матче КХЛ.

Игроки «Сочи» и минского «Динамо» подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Инцидент произошел на 23-й минуте игры.

Нападающий «Сочи» Данил Башкиров подрался с форвардом «Динамо» Ильей Усовым.

В результате Башкиров получил 2 минуты штрафа за грубость. Усов был наказан двумя 2-минутными штрафами за грубость.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoДинамо Минск
logoКХЛ
драки
logoИлья Усов
logoСочи
logoДанил Башкиров
видео
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Драки то и не получилось.
Ответ badr
Драки то и не получилось.
Скинуты перчатки. Идет обмен ударами. Потом один завалил и прижал другого ко льду.
Если это "не получилось", то что же тогда драка хоккеистов на льду?
Ответ Viktorovich67
Скинуты перчатки. Идет обмен ударами. Потом один завалил и прижал другого ко льду.
Если это "не получилось", то что же тогда драка хоккеистов на льду?
Драка это драка, здесь больше обнимашки.
Сельские алкаши дерутся поинтереснее) удары как будто под водой наносили
Башкиров ещё в КХЛ пылит, оказывается. Думал, давно в вышке
Рекомендуем