Усов подрался с Башкировым в матче «Динамо» Минск против «Сочи»
Хоккеисты «Сочи» и минского «Динамо» подрались в матче КХЛ.
Игроки «Сочи» и минского «Динамо» подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Инцидент произошел на 23-й минуте игры.
Нападающий «Сочи» Данил Башкиров подрался с форвардом «Динамо» Ильей Усовым.
В результате Башкиров получил 2 минуты штрафа за грубость. Усов был наказан двумя 2-минутными штрафами за грубость.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Если это "не получилось", то что же тогда драка хоккеистов на льду?