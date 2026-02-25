Усов подрался с Башкировым в матче «Динамо» Минск против «Сочи»

Хоккеисты «Сочи» и минского «Динамо» подрались в матче КХЛ.

Игроки «Сочи » и минского «Динамо » подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Инцидент произошел на 23-й минуте игры.

Нападающий «Сочи» Данил Башкиров подрался с форвардом «Динамо» Ильей Усовым.

В результате Башкиров получил 2 минуты штрафа за грубость. Усов был наказан двумя 2-минутными штрафами за грубость.