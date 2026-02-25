Долганов установил новый рекорд «Нефтехимика» по продолжительности сухой серии – 215:19

Долганов установил новый рекорд «Нефтехимика» по продолжительности сухой серии.

Вратарь «Нефтехимика » Филипп Долганов установил новый клубный рекорд по продолжительности сухой серии.

По итогам двух периодов матча Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:0, 2-й перерыв) его серия составляет 215:19.

Предыдущий рекорд был установлен в этом сезоне Ярославом Озолиным (213:34).