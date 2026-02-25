Долганов установил новый рекорд «Нефтехимика» по продолжительности сухой серии – 215:19
Долганов установил новый рекорд «Нефтехимика» по продолжительности сухой серии.
Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов установил новый клубный рекорд по продолжительности сухой серии.
По итогам двух периодов матча Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:0, 2-й перерыв) его серия составляет 215:19.
Предыдущий рекорд был установлен в этом сезоне Ярославом Озолиным (213:34).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
В итоге 226 : 43
А слабо рекорд КХЛ написать?
А слабо рекорд КХЛ написать?
Билялов, 316:09
Билялов, 316:09
Спасибо) но считаю, что это работа Спортса такие вещи указывать
