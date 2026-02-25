  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шипачев первым в истории КХЛ сделал 700 передач. У форварда минского «Динамо» 1118 матчей в лиге с учетом плей-офф
Видео
33

Шипачев первым в истории КХЛ сделал 700 передач. У форварда минского «Динамо» 1118 матчей в лиге с учетом плей-офф

Шипачев сделал 700-ю передачу за карьеру в КХЛ.

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев сделал 700-ю передачу за карьеру в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Форвард набрал 3 (1+2) очка в игре против «Сочи» (5:0, 2-й период).

Теперь в активе Шипачева 700 ассистов в 1 118 матчах с учетом плей-офф. Он стал первым игроком в истории КХЛ, достигшим этой отметки.

Напомним, Шипачев также лидирует в списке лучших бомбардиров в истории лиги с 1 019 баллами за карьеру.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
logoВадим Шипачев
logoКХЛ
рекорды
logoДинамо Минск
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ garry wide
Мастерюга!
Череповецкая школа)
Ответ Руслан Чхвимиани
Череповецкая школа)
Минская аспирантура
Человеку под 40, а играет великолепно)
Понятно, что лига молодая и нужны цифры покрасивее, но всё-таки плей-офф надо считать отдельно.
Ответ Kabardinka
Понятно, что лига молодая и нужны цифры покрасивее, но всё-таки плей-офф надо считать отдельно.
Да я вообще не понял прикола, с чего вдруг все стали считать вместе с плей-офф. Никто никогда так не считал
Ответ Скрипичный ключ
Да я вообще не понял прикола, с чего вдруг все стали считать вместе с плей-офф. Никто никогда так не считал
Главный абсурд в том, что в статистику не идут очки набранные в РХЛ. У Мозякина и Зарипова например 250 очков срезали просто так
А сколько его на сайте полоскали....Вадим красавчик!
Поздравляю,Вадик!Ты Мастеровитая Легенда!
Ну Вадик большой мастер и нам повезло что он у нас ярко творит и мы вживую можем посмотреть это. Сегодня прорвался на пятак и разобрался там по хозяйски.
Кучеров сегодня тоже 700 передачу в НХЛ сделал. На равных идут
Ответ Plamen
Кучеров сегодня тоже 700 передачу в НХЛ сделал. На равных идут
Но есть нюансы
Ответ alexandes
Но есть нюансы
Да уж
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард СКА Плотников забил 250-й гол в КХЛ с учетом плей-офф. Он 8-й игрок в истории с таким достижением
24 февраля, 18:04Видео
Что происходит в «Динамо» Минск? Шипачёв, Галиев и Воронин — честно про слухи,обмен и атмосферу
24 февраля, 09:22
Хоккеист без зуба, но не Овечкин. Узнаете его по детской фотке?
21 февраля, 19:30
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
35 минут назадLive
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
вчера, 16:30
Рекомендуем