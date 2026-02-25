Шипачев первым в истории КХЛ сделал 700 передач. У форварда минского «Динамо» 1118 матчей в лиге с учетом плей-офф

Шипачев сделал 700-ю передачу за карьеру в КХЛ.

Нападающий минского «Динамо » Вадим Шипачев сделал 700-ю передачу за карьеру в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Форвард набрал 3 (1+2) очка в игре против «Сочи» (5:0, 2-й период).

Теперь в активе Шипачева 700 ассистов в 1 118 матчах с учетом плей-офф. Он стал первым игроком в истории КХЛ, достигшим этой отметки.

Напомним, Шипачев также лидирует в списке лучших бомбардиров в истории лиги с 1 019 баллами за карьеру.