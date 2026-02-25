Шипачев первым в истории КХЛ сделал 700 передач. У форварда минского «Динамо» 1118 матчей в лиге с учетом плей-офф
Шипачев сделал 700-ю передачу за карьеру в КХЛ.
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев сделал 700-ю передачу за карьеру в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Форвард набрал 3 (1+2) очка в игре против «Сочи» (5:0, 2-й период).
Теперь в активе Шипачева 700 ассистов в 1 118 матчах с учетом плей-офф. Он стал первым игроком в истории КХЛ, достигшим этой отметки.
Напомним, Шипачев также лидирует в списке лучших бомбардиров в истории лиги с 1 019 баллами за карьеру.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Мастерюга!
Мастерюга!
Череповецкая школа)
Череповецкая школа)
Минская аспирантура
Человеку под 40, а играет великолепно)
Понятно, что лига молодая и нужны цифры покрасивее, но всё-таки плей-офф надо считать отдельно.
Понятно, что лига молодая и нужны цифры покрасивее, но всё-таки плей-офф надо считать отдельно.
Да я вообще не понял прикола, с чего вдруг все стали считать вместе с плей-офф. Никто никогда так не считал
Да я вообще не понял прикола, с чего вдруг все стали считать вместе с плей-офф. Никто никогда так не считал
Главный абсурд в том, что в статистику не идут очки набранные в РХЛ. У Мозякина и Зарипова например 250 очков срезали просто так
А сколько его на сайте полоскали....Вадим красавчик!
Поздравляю,Вадик!Ты Мастеровитая Легенда!
Легенда!
+
Ну Вадик большой мастер и нам повезло что он у нас ярко творит и мы вживую можем посмотреть это. Сегодня прорвался на пятак и разобрался там по хозяйски.
Кучеров сегодня тоже 700 передачу в НХЛ сделал. На равных идут
Кучеров сегодня тоже 700 передачу в НХЛ сделал. На равных идут
Но есть нюансы
Но есть нюансы
Да уж
Красавчик!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем