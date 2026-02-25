  • Спортс
  • Мэттью Ткачак о Трампе: «Для нас большая честь представлять его и сотни миллионов людей по всей стране и привезти домой золотую медаль»
Мэттью Ткачак о Трампе: «Для нас большая честь представлять его и сотни миллионов людей по всей стране и привезти домой золотую медаль»

Мэттью Ткачак высказался о телефонном разговоре Трампа со сборной США.

Нападающий «Флориды» и сборной США Мэттью Ткачак высказался о телефонном разговоре Дональда Трампа с национальной командой.

Президент США ранее поговорил с мужской хоккейной сборной и пригласил их на свое обращение к Конгрессу.

22 февраля команда завоевала золото на Олимпиаде впервые за 46 лет. Напомним, в 1980-м американцы выиграли после «Чуда на льду» – неожиданной победы над СССР.

24 февраля Трамп принял мужскую сборную США в Белом доме. 

«Это было невероятно круто. Для нас большая честь получить сообщение от президента Соединенных Штатов. Услышать, что он поддерживал нас и всех других спортсменов, желая, чтобы мы привезли домой как можно больше золотых медалей.

Для нас определенно большая честь представлять его и сотни миллионов людей по всей стране и привезти домой золотую медаль», – сказал Ткачак.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Fox News
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну и чем отличаются их хоккеисты от наших ??? Которых здесь обсирают за любое высказывание в пользу своей страны и правительства …🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Ответ den dare
Ну и чем отличаются их хоккеисты от наших ??? Которых здесь обсирают за любое высказывание в пользу своей страны и правительства …🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Да ничем. Просто некоторых из местной либероты это корежит😂
Ответ den dare
Ну и чем отличаются их хоккеисты от наших ??? Которых здесь обсирают за любое высказывание в пользу своей страны и правительства …🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Не надо делать вид, что ты не понимаешь разницы между президентом, которого выбрали и человеком, который сначала провёл известную всем рокировочку, потом пересажал, поубивал и выгнал из страны всех, кто на него мог хотя бы косо посмотреть в публичном поле, параллельно переписав конституцию, чтобы управлять страной пока ему лично не надоест
Странно, а либералы спортса уверяют, что президент это просто чиновник )
Ответ riverman1980
Странно, а либералы спортса уверяют, что президент это просто чиновник )
Так оно и есть.

Если человек проявляет подобное чинопочитание к любому подобному чинуше, это однозначный минус к его репутации.
Ответ riverman1980
Странно, а либералы спортса уверяют, что президент это просто чиновник )
Если он меняется каждые 4 года, то чиновник. А если не меняется 25 лет, то не чиновник
Ну все место в Конрессе от "Единой Америки" Меттью Ткачак себе обеспечил😁
Под этой новостью мало комментариев потому, что не российский хоккеист высказался о российском президенте. Это другое! Здесь господа "либералы" не могут поупражняться в "остроумии": ведь их язык предназначен для другого дела, без которого полушария заморского барина не так ярко блестят
Ответ Помпилиус Шишку
Под этой новостью мало комментариев потому, что не российский хоккеист высказался о российском президенте. Это другое! Здесь господа "либералы" не могут поупражняться в "остроумии": ведь их язык предназначен для другого дела, без которого полушария заморского барина не так ярко блестят
Они в растерянности, в методичках про такое ничего нет))
Трампушка тим
Украли чуток момент триумфа из-за политики. Но походу все хоккеисты реально республиканцы, особенно Ткачуки, Джей ти Миллер и Тейдж Томпсон.
О, даааа !!!
Гугл - это Грааль правды и истины …🤣🤣🤣🙈🙈🙈
Там ФБР специально для ВАС отчеты выкладывает о проделанной работе???
Я не с ботом пишусь ???🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Непонятно зачем публиковать новость трёхдневной давности. Уже и сама встреча в Белом Доме состоялась, и появление команды на послании Президента Федеральному Собранию. Лучше напишите отдал ли Донни медаль назад Мэттью, с которой позировал на камеры.
