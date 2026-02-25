Мэттью Ткачак о Трампе: «Для нас большая честь представлять его и сотни миллионов людей по всей стране и привезти домой золотую медаль»
Нападающий «Флориды» и сборной США Мэттью Ткачак высказался о телефонном разговоре Дональда Трампа с национальной командой.
Президент США ранее поговорил с мужской хоккейной сборной и пригласил их на свое обращение к Конгрессу.
22 февраля команда завоевала золото на Олимпиаде впервые за 46 лет. Напомним, в 1980-м американцы выиграли после «Чуда на льду» – неожиданной победы над СССР.
24 февраля Трамп принял мужскую сборную США в Белом доме.
«Это было невероятно круто. Для нас большая честь получить сообщение от президента Соединенных Штатов. Услышать, что он поддерживал нас и всех других спортсменов, желая, чтобы мы привезли домой как можно больше золотых медалей.
Для нас определенно большая честь представлять его и сотни миллионов людей по всей стране и привезти домой золотую медаль», – сказал Ткачак.
