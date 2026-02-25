Горбенко про слухи, что Квартальнов хотел покинуть «Динамо» Минск из-за его ухода: «Есть же команда, надо тоже думать. Есть какие-то личные обиды, амбиции, но есть команда»

Горбенко высказался об увольнении из «Динамо» Минск.

Тренер Игорь Горбенко высказался об увольнении из минского «Динамо ».

– Что тут говорить? Все уже сказано и написано. Единственное, я опровергаю информацию, что у меня был конфликт с командой. Ну и никаких семейных проблем у меня нет. Это решение руководства клуба, которое я не могу ни обсуждать, ни осуждать. Я просто тренер, который делает свою работу.

Спасибо клубу за то, что я был частью истории команды и за работу в национальной сборной. Для меня это большой опыт и большая честь.

– Насколько удивительным для вас стало решение руководства «Динамо»?

– Конечно, не ждал. Я на льду работал, ко мне подошел Вячеславович (Дмитрий Квартальнов – Спортс”), что все.

– А как сам Квартальнов отнесся к этой ситуации?

– Об этом он сам расскажет, если захочет. Мы работали вместе, делали одно дело, честно и с открытым сердцем, вот и все.

– Говорят, что Квартальнов собирается покинуть «Динамо» из-за вашего ухода. Вы с ним говорили об этом?

– Нет, нет. Есть же команда, надо тоже думать. Есть какие-то свои личные обиды, амбиции, но есть команда.

– Что на прощание сказали команде?

– Я поблагодарил всех парней, сказал спасибо за работу. Желаю выиграть им кубок. Все для этого у них есть. Классная команда, особенно болельщики, которые заставляют ноги бегать и сердце работать. Такой поддержки, как в Минске, я не видел нигде.

– Была информация, что лидеры команды ходили к руководству с просьбой оставить вас.

– Я не хочу это обсуждать. Я со всеми ребятами в хороших отношениях. Все болезненно отнеслись, все сожалели. Но тут я не знаю, я не могу комментировать.

– С вами полностью расплатились?

– Тут все нормально, никаких проблем. Трудовой договор, по которому я все получил, – сказал Горбенко.

