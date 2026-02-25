  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Силантьева прооперируют в Магнитогорске в четверг. Форвард «Металлурга» влетел ногами в борт в матче с «Северсталью» («Матч ТВ»)
Силантьева прооперируют в Магнитогорске в четверг. Форвард «Металлурга» влетел ногами в борт в матче с «Северсталью» («Матч ТВ»)

Хоккеист «Металлурга» Силантьев перенесет операцию в Магнитогорске.

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев в четверг перенесет операцию в Магнитогорске.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Вчера «Металлург» в овертайме проиграл «Северстали» со счетом 3:4. Во втором периоде Силантьев упал и влетел ногами в борт, его увезли с площадки на каталке.

После игры главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что Силантьев выбыл до конца сезона. 

В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ форвард провел 53 матча и набрал 45 (20+25) очков.

«Металлург» потерял лидера до конца сезона! Силантьев жестко влетел в борт

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Силантьев
травмы
logoМеталлург Мг
logoМатч ТВ
logoКХЛ
видео
Здоровья Дмитрий. Все за тебя переживаем .
КГ ни что по сравнению со здоровьем. Поэтому здоровья. И возвращения на прежний уровень в следующем сезоне.
Жаль ,что команда будет играть плей-офф без Силы ! Выздоровления успешного !
