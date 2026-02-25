Силантьева прооперируют в Магнитогорске в четверг. Форвард «Металлурга» влетел ногами в борт в матче с «Северсталью» («Матч ТВ»)

Хоккеист «Металлурга» Силантьев перенесет операцию в Магнитогорске.

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев в четверг перенесет операцию в Магнитогорске.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Вчера «Металлург» в овертайме проиграл «Северстали» со счетом 3:4. Во втором периоде Силантьев упал и влетел ногами в борт , его увезли с площадки на каталке.

После игры главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил , что Силантьев выбыл до конца сезона.

В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ форвард провел 53 матча и набрал 45 (20+25) очков.

