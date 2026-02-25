Трамп сообщил, что женская сборная США скоро посетит Белый дом. Ранее команда отклонила приглашение президента на его обращение к Конгрессу

Трамп заявил, что женская сборная США скоро приедет в Белый дом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что женская сборная страны скоро приедет в Белый дом.

24 февраля Трамп принял мужскую сборную США в Белом доме. 22 февраля команда завоевала золото на Олимпиаде впервые за 46 лет. Напомним, в 1980-м американцы выиграли после «Чуда на льду» – неожиданной победы над СССР.

Трамп приглашал на его обращение к Конгрессу и женскую команду, выигравшую олимпийский турнир , но Федерация хоккея США сообщила , что спортсменки не смогут принять участие в этом мероприятии.

«Мужская сборная США по хоккею обыграла фантастическую канадскую команду в овертайме... как и американские женщины, которые скоро приедут в Белый дом», – сказал Трамп.

Отметим, что и мужская, и женская сборные играли в финалах с Канадой . Они победили с одинаковым счетом – 2:1 в овертайме.