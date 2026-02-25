  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Трамп сообщил, что женская сборная США скоро посетит Белый дом. Ранее команда отклонила приглашение президента на его обращение к Конгрессу
39

Трамп сообщил, что женская сборная США скоро посетит Белый дом. Ранее команда отклонила приглашение президента на его обращение к Конгрессу

Трамп заявил, что женская сборная США скоро приедет в Белый дом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что женская сборная страны скоро приедет в Белый дом.

24 февраля Трамп принял мужскую сборную США в Белом доме. 22 февраля команда завоевала золото на Олимпиаде впервые за 46 лет. Напомним, в 1980-м американцы выиграли после «Чуда на льду» – неожиданной победы над СССР.

Трамп приглашал на его обращение к Конгрессу и женскую команду, выигравшую олимпийский турнир, но Федерация хоккея США сообщила, что спортсменки не смогут принять участие в этом мероприятии.

«Мужская сборная США по хоккею обыграла фантастическую канадскую команду в овертайме... как и американские женщины, которые скоро приедут в Белый дом», – сказал Трамп.

Отметим, что и мужская, и женская сборные играли в финалах с Канадой. Они победили с одинаковым счетом – 2:1 в овертайме.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportskeeda
logoсборная США жен
logoДональд Трамп
logoОлимпиада-2026
logoолимпийский хоккейный турнир жен
Политика
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
logoсборная Канады жен
женский хоккей
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ему просто не сказали про отказ
Сами спортсменки в курсе?
наверное,не все приедут.
Ответ Сергей Круг
наверное,не все приедут.
Только лучшие )
Мужская сборная США по хоккею обыграла фантастическую канадскую команду в овертайме... как и американские женщины, которые скоро приедут в Белый дом
_________
А где в цитате сказано, что это приедут хоккеистки и в принципе спортсменки? Царь трапезничать желает :)
Сколько интересно доедет, не сославшись на "семейные обстоятельства"?
даже интересно, буки уже открыли линию на это событие?😆

мир уже много раз слышал что скоро Северная Корея подружится с Южной, все мексиканцы отравятся на историческую, Канада станет 51 штатом, а Гренландия - 52м
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Белый дом: «Победы вернулись, Америка вернулась. И мы только начинаем. Золотой век настал»
24 февраля, 19:26
Гашек одобрил отказ женской сборной США от встречи с Трампом: «Вы проявили большой героизм. Ваш президент – лжец и мошенник, оскорбляющий и запугивающий своих сограждан»
24 февраля, 06:58
Женская сборная США отклонила приглашение Трампа на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за других обязательств»
23 февраля, 20:11
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
15 минут назадLive
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
54 минуты назад
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
сегодня, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
сегодня, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
сегодня, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
сегодня, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
сегодня, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
сегодня, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
сегодня, 20:07
Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
сегодня, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
сегодня, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
сегодня, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
сегодня, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
сегодня, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
сегодня, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
сегодня, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
сегодня, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
сегодня, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
сегодня, 18:02
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
сегодня, 16:30
Рекомендуем