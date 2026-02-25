  • Спортс
20

Роман Ротенберг: «Россия всегда претендует только на золото. Мы великая хоккейная держава»

Ротенберг высказался о перспективах сборной России на ОИ.

Главный тренер команды «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о перспективах национальной сборной на ОИ.

Ранее сборная США обыграла команду Канады со счетом 2:1 в овертайме в финале хоккейного турнира Олимпиады-2026. Сборная России не была допущена к турниру.

«Россия всегда претендует только на золото. Мы великая хоккейная держава.

Будем претендовать только на первое место. Другого варианта не может быть», – заявил Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРоман Ротенберг
logoФХР
logoСпорт-Экспресс
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoолимпийский хоккейный турнир
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да он успокаивается когда нибудь? Его ночью разбуди, будет это же твердить. Немцев чудом обыграл, везение всей жизни.
Ответ rboroveev@gmail.com
Да он успокаивается когда нибудь? Его ночью разбуди, будет это же твердить. Немцев чудом обыграл, везение всей жизни.
Немцев Знарок всё же обыграл)
Ответ 777тч
Немцев Знарок всё же обыграл)
По документам бенефициар Ротенберг
Роман Роттенберг похоже претендует на пост главного тренера на ОИ 2030. Лучше б нас опять забанили.
Ответ maks44
Роман Роттенберг похоже претендует на пост главного тренера на ОИ 2030. Лучше б нас опять забанили.
Нас ещё и не разбанили
Ответ maks44
Роман Роттенберг похоже претендует на пост главного тренера на ОИ 2030. Лучше б нас опять забанили.
Конечно не очень хочется такое говорить, но это тот случай, когда «бан пошел на пользу». Лучше никак, чем с таким тренером…
Лучше в бане, чем с ним ГТ, игроки этот цирк не выдержат.
Ответ Joseph William Frazier
Лучше в бане, чем с ним ГТ, игроки этот цирк не выдержат.
Как минимум Задоров и Тютин уже не выдержали и высказали всё что о нём думают
Может этот речитатив у него вместо гудка на телефоне стоит, а все думают, что это интервью :)
Он всё? В смысле совсем самый главный в хоккее уже? Везде мы, мы, мы. Работаем, тренируем, конспекты у мичиганских проверяем, всё мы.
С тренером и будущим президентом фхр походу ясность полная. Такой талант сможет и совместить.
С каждым последующим выступлением слов становится меньше. Заключительный пост будет выглядеть так: "Мы чемпионы. Точка".
По количеству золотых унитазов точно в топе
Ответ Kabardinka
По количеству золотых унитазов точно в топе
Зависть-грех! Усердно учисьиработай и будет у тебя тоже!
Великохоккейный снобизм, три лайка!
Везучий все таки Ромка, можно ссать всем в уши о величии и факты сейчас не докажут обратного. А то пришлось бы как Третьяку, в былые годы, выходить и пук пук у них катков больше.
претендовать не мешки ворочать!
