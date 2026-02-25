Роман Ротенберг: «Россия всегда претендует только на золото. Мы великая хоккейная держава»

Ротенберг высказался о перспективах сборной России на ОИ.

Главный тренер команды «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о перспективах национальной сборной на ОИ.

Ранее сборная США обыграла команду Канады со счетом 2:1 в овертайме в финале хоккейного турнира Олимпиады-2026. Сборная России не была допущена к турниру.

«Россия всегда претендует только на золото. Мы великая хоккейная держава.

Будем претендовать только на первое место. Другого варианта не может быть», – заявил Ротенберг.