Роман Ротенберг: «Россия всегда претендует только на золото. Мы великая хоккейная держава»
Ротенберг высказался о перспективах сборной России на ОИ.
Главный тренер команды «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о перспективах национальной сборной на ОИ.
Ранее сборная США обыграла команду Канады со счетом 2:1 в овертайме в финале хоккейного турнира Олимпиады-2026. Сборная России не была допущена к турниру.
«Россия всегда претендует только на золото. Мы великая хоккейная держава.
Будем претендовать только на первое место. Другого варианта не может быть», – заявил Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
С тренером и будущим президентом фхр походу ясность полная. Такой талант сможет и совместить.