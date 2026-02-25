Мозякин о победе на ОИ-2018: «Мы взяли заслуженную золотую медаль, которая стала одной из самых значимых в карьере! Бесконечно горд, что играл на турнире!»

Мозякин вспомнил о победе на Олимпиаде-2018.

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Мозякин вспомнил о победе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

На Играх-2018 сборная Олимпийских спортсменов из России завоевала золотые медали, обыграв в финале Германию (4:3 ОТ).

«Не могу поверить, что с золотого финала Олимпиады-2018 прошло уже 8 лет! 🥇

В Пхенчхане у нас собралась классная команда и мы взяли заслуженную золотую медаль, которая стала одной из самых значимых в карьере! Бесконечно горд, что играл на том турнире и стал частью той победы!

Первые моменты триумфа – навсегда в памяти! 🇷🇺», – написал Мозякин.