  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мозякин о победе на ОИ-2018: «Мы взяли заслуженную золотую медаль, которая стала одной из самых значимых в карьере! Бесконечно горд, что играл на турнире!»
61

Мозякин о победе на ОИ-2018: «Мы взяли заслуженную золотую медаль, которая стала одной из самых значимых в карьере! Бесконечно горд, что играл на турнире!»

Мозякин вспомнил о победе на Олимпиаде-2018.

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Мозякин вспомнил о победе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. 

На Играх-2018 сборная Олимпийских спортсменов из России завоевала золотые медали, обыграв в финале Германию (4:3 ОТ).

«Не могу поверить, что с золотого финала Олимпиады-2018 прошло уже 8 лет! 🥇

В Пхенчхане у нас собралась классная команда и мы взяли заслуженную золотую медаль, которая стала одной из самых значимых в карьере! Бесконечно горд, что играл на том турнире и стал частью той победы!

Первые моменты триумфа – навсегда в памяти! 🇷🇺», – написал Мозякин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Сергея Мозякина
logoСергей Мозякин
logoПхенчхан-2018
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
61 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Да золото олимпиады и есть золото олимпиады. Золотая медаль 2018 такая же как и золотая 2026. Такая же как 1972 и 1994 и так далее.
Ответ Алексей Земсков
Да золото олимпиады и есть золото олимпиады. Золотая медаль 2018 такая же как и золотая 2026. Такая же как 1972 и 1994 и так далее.
Но пункт 2: Только у Клэбо они какие-то не такие.
Ответ Алексей Земсков
Да золото олимпиады и есть золото олимпиады. Золотая медаль 2018 такая же как и золотая 2026. Такая же как 1972 и 1994 и так далее.
Согласен 👍а кто там играл это не их вина что не было нхловцев так же как и эта Олимпиада игроки не виноваты что не было нашей сборной , медали есть медали
Почему Мозякину не гордиться этой медалью? Сборная ее завоевала абсолютно честно, все команды были в равных условиях.
Ответ Pronger
Почему Мозякину не гордиться этой медалью? Сборная ее завоевала абсолютно честно, все команды были в равных условиях.
Комментарий скрыт
Ответ iExpert
Комментарий скрыт
Чем гордиться? Серьезно?
Хоккей, что НХЛ заканчивается?
У Мозякина выдающаяся карьера, что клубная, что международная. Золото ОИ, 2 золота ЧМ, 2 кубка Гагарина и куча рекордов. Да большинству такая карьера может только во сне приснится и они хотя б за часть достижений Мозякина почку отдадут
Она конечно золотая, но когда в финал выходит Германия, уровень говорит сам за себя
Гордиться, конечно, никто не запретит, вот только в остальных видах спорта, люди олимпийскими чемпионами становились в соперничестве с лучшими, а вы нет.
Ответ maks44
Гордиться, конечно, никто не запретит, вот только в остальных видах спорта, люди олимпийскими чемпионами становились в соперничестве с лучшими, а вы нет.
ОИ 2026 не было сборной России, получается США тоже нечем гордиться?
Ответ Pronger
ОИ 2026 не было сборной России, получается США тоже нечем гордиться?
Комментарий скрыт
Виноват ли Мозякин и виноваты ли Красные Жигули, что нормальных соперников не было на том турнире? Конечно нет. Имеют ли они право считаться олимпийскими чемионами? Несомненно да. Воспринимают ли адекватные любители хоккея победу на том этапе еврочелленджа всерьез? Безусловно нет.
Ответ Prokuror Prokurorov
Виноват ли Мозякин и виноваты ли Красные Жигули, что нормальных соперников не было на том турнире? Конечно нет. Имеют ли они право считаться олимпийскими чемионами? Несомненно да. Воспринимают ли адекватные любители хоккея победу на том этапе еврочелленджа всерьез? Безусловно нет.
Адекватные любители хоккея понимают, что для того, чтобы считаться сильнейшим - нужно участвовать в спортивных соревнованиях. Так что делить победы на серьезные и несерьезные в одних и тех же турнирах нет никакого смысла.
То, что заслуженную вопросов нет. Единственное, что с нхловцами расклад был бы другой. Но хоккеисты тут, конечно, ни при чем. Они играли в тех условиях, которые были.
Кстати все ведущие топ 6 команд выиграли своё золото. Чехия 98. Швеция 06. Россия 18. Финляндия 22. Сша 26 как раз волей судеб и была очередь сша . Ну и канадцы ясно )
Ответ Алексей Земсков
Кстати все ведущие топ 6 команд выиграли своё золото. Чехия 98. Швеция 06. Россия 18. Финляндия 22. Сша 26 как раз волей судеб и была очередь сша . Ну и канадцы ясно )
"Кстати все ведущие топ 6 команд выиграли своё золото", кроме сборной ROC, которая выиграла картонное золото турнира ноунеймов в 2018) Да и финландия в 2022 (думаю, там никто не сходит с ума от восторга, как у нас). И кстати, в 92-ом объединенная сборная тоже победила ноунеймов. Потому что НХЛ поехали на ОИ только с 98-го. В 98-ом уже достойно выступили, но в финале не смогли показать ровным счетом ничего. Так, что гашек чуть не уснул в воротах. Но среди особо преданных граждан популярен миф, что гашек творил в финале новообразимые чудеса и именно он не дал нашей сборной взять золото. Но вина только их. А гашек затащил в целом турнир, а не финал. Но зачем в чем-то разбираться и что-то смотреть. Если можно просто адово топить за нашЫЫЫх))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард СКА Плотников забил 250-й гол в КХЛ с учетом плей-офф. Он 8-й игрок в истории с таким достижением
24 февраля, 18:04Видео
Радулов набрал 800-е очко в КХЛ. Форвард «Локомотива» стал третьим после Шипачева и Мозякина в истории лиги с таким достижением
21 февраля, 14:58Видео
Воробьеву в «Металлурге» писал «ясновидящий»: «Там разбор совместимости по каждому игроку. Один из пунктов – Зарипов и Мозякин не могут играть вместе. Почитал – конверт в мусорку»
6 февраля, 09:08
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
26 минут назадLive
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
вчера, 16:30
Рекомендуем