Мозякин о победе на ОИ-2018: «Мы взяли заслуженную золотую медаль, которая стала одной из самых значимых в карьере! Бесконечно горд, что играл на турнире!»
Мозякин вспомнил о победе на Олимпиаде-2018.
Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Мозякин вспомнил о победе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
На Играх-2018 сборная Олимпийских спортсменов из России завоевала золотые медали, обыграв в финале Германию (4:3 ОТ).
«Не могу поверить, что с золотого финала Олимпиады-2018 прошло уже 8 лет! 🥇
В Пхенчхане у нас собралась классная команда и мы взяли заслуженную золотую медаль, которая стала одной из самых значимых в карьере! Бесконечно горд, что играл на том турнире и стал частью той победы!
Первые моменты триумфа – навсегда в памяти! 🇷🇺», – написал Мозякин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Сергея Мозякина
Хоккей, что НХЛ заканчивается?
У Мозякина выдающаяся карьера, что клубная, что международная. Золото ОИ, 2 золота ЧМ, 2 кубка Гагарина и куча рекордов. Да большинству такая карьера может только во сне приснится и они хотя б за часть достижений Мозякина почку отдадут